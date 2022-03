Des poussières de sable provenant du Sahara traversent ce mercredi le ciel du Grand-Duché. La qualité de l'air ne devrait cependant pas être trop impactée.

Phénomène météo

Un nuage de sable du Sahara dans le ciel luxembourgeois

(m. m. avec AFP) - Des voitures orangées et un horizon jaunâtre: voilà à quoi il faut s'attendre aujourd'hui au Luxembourg, avec le passage d'un nuage de sable provenant du Sahara.

Mardi, les poussières ont traversé l'Espagne, recouvrant d'une fine couche de sable Madrid et une bonne partie du pays, avant de remonter vers la France. Traversant les Pyrénées, le nuage de sable était surtout visible mardi sur l'ouest de la France, à Bordeaux ou La Rochelle selon Météo France.

Une ampleur géographique étendue

Ce mercredi, il va donc traverser le Luxembourg avant d'atteindre la Belgique. Les concentrations dans l'air devraient être les plus élevées à partir de ce mercredi après-midi, a expliqué le météorologue Luca Mathias à nos confrères de L'Essentiel. Mais la qualité de l'air devrait cependant être impactée dans une moindre mesure.

Le nuage de poussières se déplacera ensuite vers le sud durant la nuit de mercredi à jeudi et ne devrait plus être visible. Le phénomène n'est toutefois pas exceptionnel, mais «plus marquant par son ampleur géographique et sa durée de quelques jours».

Ce phénomène météorologique, de forts vents chauds chargés de poussière de sable en provenance du désert du Sahara, est appelé en Espagne la «calima». Il est assez fréquent notamment dans l'archipel des Canaries, situé au nord-ouest de l'Afrique.

4 Nantes sous le nuage de sable ce mardi. Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Nantes sous le nuage de sable ce mardi. Photo: AFP Les montagnes de la station de ski française Piau Engaly recouvertes de sable. Photo: AFP Un skieur dévale une pente où le sable se mêle à la neige. Photo:AFP Le château de Blois ce mardi. Photo: AFP

La «calima» a cette fois touché l'Espagne du sud-est au nord-ouest, de la région de Murcie jusqu'en Cantabrie, donnant lieu à des scènes de nettoyage inhabituelles et dégradant profondément la qualité de l'air, selon les autorités.

Des tempêtes dans le désert

Des tempêtes dans le désert du Sahara créent des rafales de vent à la surface du sol, qui lèvent des particules de sable et de poussière, a ainsi expliqué l'Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) dans une vidéo publiée sur Twitter.

Les particules les plus petites restent dans l'air à la faveur d'une différence de température entre l'air chaud en hauteur et le sol qui se refroidit, tandis que les plus lourdes retombent, a détaillé l'Aemet.

Le vent a ensuite emporté ces particules vers la péninsule ibérique, a conclu l'agence, qui n'exclut pas des «pluies de boue» en Espagne, où la qualité de l'air était mauvaise mardi matin dans les zones affectées.

En France, le phénomène devrait durer jusqu'à jeudi, car le sable «est bloqué par un anticyclone sur la Grèce», a expliqué à des journalistes Marine Jeoffrion, de Météo France. Il touche «une bonne partie du pays», même si «le sud est moins impacté». Il a donné lieu à des images assez incroyables de montagnes enneigées recouvertes d'une fine couche de sable.

