Un nouvel outil pour libérer des terrains à bâtir

Patrick JACQUEMOT Si la volonté de construire plus de logements existe au Grand-Duché, elle se heurte souvent à un foncier disponible trop rare ou trop cher. La ministre de l'Intérieur apporte sa pierre pour faire que plus d'espaces se libèrent pour l'habitat.

Bâtir plus, le ministre du Logement s'est engagé à le faire via les divers organismes publics chargés de l'habitat. Ainsi, Henri Kox (Déi Gréng) espère que Fonds du Logement, SNHBM et autres partenaires auront déjà bâti quelque 4.000 nouveaux logis d'ici 2024. Mais, face à la poussée démographique du pays et à la spéculation immobilière, le gouvernement sait qu'il faut agir plus fort encore. Et cette fois, c'est Taina Bofferding qui a présenté des initiatives devant éviter à des terrains constructibles à rester en jachère.

Réformer le dispositif du Baulandvertrag (contrat administratif d'aménagement): telle est la volonté affichée par la ministre de l'Intérieur. Le projet de loi qu'elle a présenté, jeudi, vise ainsi à accélérer la libération d'hectares que certains propriétaires tardent à mettre en construction. Et pour ce faire les communes disposeront d'un nouvel outil plus contraignant. Si un terrain est officiellement déclaré «constructible», le promoteur ne pourra plus attendre douze ans avant d'engager le chantier, mais au maximum quatre ans. Viabilisation ou édification devant montrer sa bonne volonté.

Et pas question de se contenter de la simple installation d'une pelleteuse ou d'une bétonnière au milieu de la parcelle susceptible d'accueillir de futurs logements. Si le promoteur ne respecte pas la date limite de développement (convenue avec la commune), la propriété est retirée du PAG.

Le chiffre Selon un chercheur de l'Observatoire de l'Habitat, seules 16.000 personnes possèdent 65% des terrains constructibles au Grand-Duché.

De plus, si le promoteur ne respecte pas le délai de développement, le texte prévoit que la parcelle de terrain pourra également être utilisée pour la construction de logements d'intérêt public (comme des logements sociaux) et non plus à la guise de son possesseur. Des risques qui devraient pousser bien des propriétaires à activer le rythme de construction, plutôt que de tranquillement compter sur la flambée des prix.

Cependant, si le dispositif proposé par la ministre de l'Intérieur est adopté, combien de communes oseront aller au bras de fer avec les propriétaires, avec leurs concitoyens? Sur ce point, Taina Bofferding compte sur la responsabilité des élus à s'engager dans une politique du logement forte. «Lorsque le Baulandvertrag et le Pacte logement 2.0 seront en vigueur, nous disposerons d'instruments qui nous permettront de disposer de logements plus abordables», estime la responsable politique.

Et d'afficher une ambition claire : «Nous allons mettre un frein à la spéculation. Nous empêchons les projets d'être bloqués par des propriétaires individuels». Alors que la question du logement devient primordiale dans la société, ses paroles devront rapidement se traduire en actes.

