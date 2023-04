Les salaires bruts et autres traitements augmentent de 2,5%.

Ce 1er avril

Un nouvel index tombe

Les salaires bruts et autres traitements augmentent de 2,5%.

Un nouvel index tombe ce samedi 1er avril, et les salaires bruts vont donc augmenter de 2,5% au Luxembourg. Une bonne nouvelle pour les salariés dans le contexte d'inflation que nous connaissons. Ainsi, concernant les salaires minimum, ils passent à 2.508,24 euros pour un emploi non qualifié et 3.009,88 pour un emploi qualifié.

Pour rappel, c'est la deuxième tranche indiciaire de l'année 2023, après celle du 1er février dernier. Cet index du 1er avril est, en fait un report d'une tranche déclenchée à l'été 2022, mais qui avait été reportée dans le cadre du Pacte de solidarité.

Une troisième tranche fin 2023?

Outre les salaires bruts, d'autres traitements et prestations sociales augmentent également de 2,5%. Par exemple le revenu d'inclusion sociale (Revis), qui s'établit désormais à 1.758,50 euros pour une personne vivant seule et 2.637,88 pour un couple. Ou encore les pensions. Par contre, les allocations familiales ne font pas partie des paramètres sociaux revalorisés avec cet index.

A noter, enfin, qu'une troisième tranche indiciaire pourrait, selon les prévisions du Statec, être déclenchée en 2023, au cours du quatrième et dernier trimestre de l'année.

