Xavier Bettel s'est dit conscient de la hausse généralisée des prix et qu'il serait compliqué d'expliquer qu'un nouvel index ne soit pas mis en place. Le Premier ministre a toutefois souligné la complexité de la situation actuelle.

Luxembourg 2 min.

Face à la hausse des prix

Un nouvel index avant la fin de l'année?

Thomas BERTHOL Xavier Bettel s'est dit conscient de la hausse généralisée des prix et qu'il serait compliqué d'expliquer qu'un nouvel index ne soit pas mis en place. Le Premier ministre a toutefois souligné la complexité de la situation actuelle.

«Nous sommes conscients que dans la situation actuelle, la hausse des prix pour les citoyens est une réalité très sévère et que les factures d'énergie vont augmenter dans les prochains mois», a lancé Xavier Bettel lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à 13 heures concernant la question de l'énergie, alors que la facture de gaz des ménages luxembourgeois s'annonce encore plus salée à partir du mois d'octobre.

L'inflation poursuit sa poussée de fièvre en zone euro En réponse à ce nouveau record inflationniste au mois d'août, la Banque centrale européenne devrait procéder à une nouvelle hausse de ses taux directeurs.

Le Premier ministre s'est dit conscient qu'il était très difficile d'expliquer «politiquement, socialement et humainement» aux citoyens que l'index ne trouverait aucune application face à la hausse généralisée des prix. Pour le chef du gouvernement, il faut que la réponse soit «préparée ensemble avec les partenaires sociaux». Xavier Bettel aspire ainsi à «préserver les emplois tout en garantissant une qualité de vie tout aussi bonne que possible».

Quelles aides pour soulager la population?

Le Premier ministre prévient également qu'«il faut éviter de créer une crise sociale, alors que la situation qui nous attend s'annonce difficile». Dans ce contexte tendu, Xavier Bettel espère pouvoir trouver un accord rapidement avec les partenaires sociaux en appelant à la responsabilité de tous les acteurs, compte tenu de la situation économique.

Le Statec prévoit bien un nouvel index au 4e trimestre 2022 Selon le Statec, l'activité est demeurée bien orientée dans la zone euro au 2e trimestre. Au Luxembourg, les tendances sont plus mitigées, bonnes pour les services non financiers, mais défavorables pour le secteur financier.

Pour préparer le dialogue social de cet automne, le gouvernement recevra une nouvelle fois les syndicats, puis le patronat, le 14 septembre, pour faire le point sur la situation économique actuelle. Ces entrevues se tiendront suite à la publication du dernier rapport du Statec prévu le mercredi 7 septembre concernant l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août.

À cette occasion, la situation budgétaire sera présentée par la ministre des Finances Yuriko Backes (DP), afin de pouvoir «partir avec les partenaires sociaux d'un même point de départ» et d'envisager des aides. Le chef du gouvernement a d'ores et déjà reconnu que côté finances, le Luxembourg a connu des situations budgétaires plus agréables.

Dans la foulée, une prochaine tripartite devrait être organisée dans les jours qui suivent. Le Premier ministre a déjà annoncé lors du point presse énergie ce vendredi avoir bloqué les dates du 18, 19 et 20 septembre pour la tenue de cette tripartite. «Il faut créer de la confiance pour avancer ensemble», estime Xavier Bettel. Ce dernier a noté que «l'index est soutenu par les prix de l'énergie» et que l'un n'allait pas sans l'autre. La discussion avec les partenaires sociaux doit permettre de trouver des solutions pour réduire le coût des hausses d'énergies annoncées.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.