150 chambres prévues

Un nouvel hôtel dans le quartier de la Cloche d'Or

Simon MARTIN Ce futur hôtel trois étoiles sera tenu par B&B Hotels, une chaîne hôtelière présente dans 14 pays et qui compte à ce jour près de 660 hôtels et un peu plus de 60.000 chambres

B&B Hotels s'implantera prochainement au Luxembourg, dans le quartier en pleine métamorphose de la Cloche d'Or et plus précisément le long de la rue Gerhard Mercator. L'annonce officielle a été faite ce jeudi, en fin de journée.

La chaîne hôtelière et les promoteurs Nextensa et Promobe ont en effet annoncé avoir signé un bail d'une durée de 20 ans ferme pour ériger un hôtel de 150 chambres de catégorie «Trois étoiles Superior», le premier de la chaîne au Grand-Duché. «Véritable hub européen et Place financière à l'influence mondiale, le Luxembourg a bénéficié de l'arrivée de nombreuses grandes institutions financières, ce qui contribue à renforcer l'attrait économique du pays».

Comme indiqué précédemment, l'hôtel sera situé dans le quartier qui regroupe les sièges sociaux de grands groupes internationaux (PwC, Intesa SanPaolo, Deloitte, Alter Domus, IWG, etc), des commerces de proximité, un centre commercial qui abrite au-dessus un centre médical, ainsi qu'un Kieser training center, des logements (extensibles selon l'entrepreneur Flavio Becca) et le futur plus grand parc du Luxembourg qui sera livré au printemps 2023.

Inauguration prévue en 2025

L'hôtel bénéficiera, selon la chaîne, d'un accès aisé en voiture et d'un excellent accès aux transports en commun. «L'arrivée prochaine (vers la fin de l'année 2023) du tram avec une halte à proximité immédiate améliorera encore l'attractivité du quartier». L'hôtel conçu par l'architecte Moreno sera livré au premier semestre 2025. Cet immeuble hôtelier se développera sur sept niveaux hors-sols et sera desservi par un niveau en sous-sol qui abritera des emplacements de parking et des services appropriés à l'hôtel.

Le rez-de-chaussée accueillera une zone de réception, un espace bar/lounge, une salle de réunion et une salle de petit-déjeuner. Ces espaces dédiés à la clientèle donneront sur une grande terrasse privative. B&B Hotels est actuellement présent dans 14 pays et compte à ce jour près de 660 hôtels et un peu plus de 60.000 chambres.

