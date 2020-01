Le 1er mars, Georges Liesch (Déi Gréng) quittera ses fonctions au sein du conseil échevinal. L'élu qui sera remplacé par son camarade de parti, Paulo Aguiar, continuera à siéger au conseil municipal.

Un nouvel échevin bientôt désigné à Differdange

(pj avec TJ) - Un temps, l'été dernier, le nom de Georges Liesch avait été évoqué pour prendre la place de Roberto Traversini à la tête de la commune de Differdange. Après la démission du bourgmestre, empêtré dans des affaires judiciaires, son fidèle échevin et camarade de parti (Déi Gréng) avait toutefois décliné l'offre. Et d'expliquer qu'il souhaitait se consacrer à d'autres engagements, professionnels notamment.

Six mois plus tard, un communiqué des Verts annonce maintenant son souhait de quitter son poste d'échevin. Et ce dès le 1er mars prochain. La nouvelle bourgmestre Christiane Brassel-Rausch se voit invitée par Déi Gréng à travailler désormais avec Paulo Aguiar.

Georges Liesch aura occupé les fonctions d'échevin pendant neuf ans. Photo: déi gréng

Ce nouveau changement au conseil échevinal ne tient pas du bouleversement toutefois. Paulo Aguiar (Déi Gréng) étant loin d'être un novice dans la gestion des affaires communales. C'est lui, en effet, qui a assuré l'intérim de l'élue Laura Pregno (en charge de l'éducation) lors de son congé maternité. Celle-ci retrouvera ses fonctions dans les semaines à venir, en même temps que son remplaçant prendra donc les portefeuilles jusque-là détenus par Georges Liesch. A savoir: environnement, urbanisme, circulation, énergie, agents municipaux et informatique.

Dans un communiqué, la section differdangeoise de Déi Gréng a tenu à saluer le travail de Gorges Liesch : «Par son travail, il a contribué de manière significative au développement de la ville et peut continuer à le faire dans son rôle de conseiller municipal».