Depuis lundi matin, les conducteurs habitués à emprunter la route d'Esch jusqu'à Kockelscheuer ou Leudelange peuvent emprunter un nouveau pont. L'ouvrage part du Ban de Gasperich pour rejoindre l'autoroute A6.

Un nouvel accès pour le Ban de Gasperich

Avec un peu de retard, le nouveau pont reliant le Ban de Gasperich à Kockelscheuer a ouvert ce lundi matin. La construction de 137 mètres de long comporte notamment deux voies centrales destinées au tramway qui devrait y circuler fin 2022/début 2023. De chaque côté, deux voies accueillent la circulation routière et un chemin a été prévu pour piétons et cyclistes.

Le pont lui-même se compose d'une structure métallique, avec une dalle construite à partir d'éléments préfabriqués en béton armé. Alors qu'il était initialement prévu d'ouvrir le pont en été, ce délai a été reporté à cet automne. Tout le trafic va être désormais dirigé via le large boulevard Kockelscheuer via le pont sur l'autoroute A6 et la route d'Esch à Leudelange et la route de Bettembourg à Kockelscheuer.

La fin du rond-point Kockelscheuer

Avec l'ouverture du pont, le tronçon allant de la jonction de la route d'Esch/rue Guillaume Kroll, du rond-point Kockelscheuer à la jonction de la route d'Esch/route de Bettembourg sera également complètement fermé au trafic. «Cet axe restera fermé un certain temps», indiquent les Ponts et Chaussées. Une mesure qui ne devrait certainement pas améliorer le problème du trafic autour du Ban de Gasperich. Toutefois, ce blocage reste un arrangement temporaire.

A l'avenir, le rond-point disparaîtra complètement pour laisser la place à une route droite le long du futur stade national de football et de rugby. Juste derrière, la route rejoint l'intersection avec le boulevard Kockelscheuer et la route de Bettembourg.