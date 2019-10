Ce vendredi, le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé la nouvelle composition officielle. François Bausch devient vice-premier ministre, Sam Tanson (Déi Gréng) prend le porte-feuille de la Justice tandis qu'Henri Kox fait son entrée à la tête du ministère du Logement. Une recomposition verte au sein de la coalition

Un nouveau visage pour le gouvernement

Ce vendredi, le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé la nouvelle composition officielle. François Bausch devient vice-premier ministre, Sam Tanson (Déi Gréng) prend le porte-feuille de la Justice tandis qu'Henri Kox fait son entrée à la tête du ministère du Logement. Une recomposition verte au sein de la coalition

Félix Braz (Déi Gréng), Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, ne fait officiellement plus partie du gouvernement luxembourgeois à compter de ce vendredi. Son état de santé l'a contraint ne plus occuper ses fonctions entraînant le remaniement officiel attendu depuis plusieurs semaines. Le Premier ministre, Xavier Bettel en a informé ce matin son Altesse Royale le Grand-Duc.

Comme annoncé, François Bausch (Déi Gréng) conserve ses missions au ministère de la Défense et à celui de la Mobilité et des Travaux publics. Il reste aussi ministre de la Sécurité intérieure mais reprend les fonctions de vice-premier ministre.

Après celles du Grand-Duc, Henri Kox a reçu les félicitations du Premier ministre Xavier Bettel. Photo: Guy Jallay

Si depuis le 6 septembre dernier, le ministère de la Justice avait été «temporairement» attribué à Sam Tanson (Déi Gréng), en raison de la vacance lié à l'absence de Felix Braz, le rôle lui revient désormais à plein. Si la représentante Déi Gréng reste ministre de la Culture, elle doit quitter la tête du ministère du Logement.

A charge désormais pour Henri Kox (Déi Gréng) de reprendre le portefeuille du Logement. L'ancien député vert a donc été assermenté, ce matin, en tant que nouveau membre du gouvernement. A lui également les charges de ministre délégué à la Défense et ministre délégué à la Sécurité intérieure.

Ces nominations désormais officielles mettent fin à un épisode délicat pour la coalition gouvernementale, sérieusement perturbée par les tourments frappant le partenaire Déi Gréng. Le brusque arrêt de Felix Braz, l'affaire Traversini et ses remouds jusqu'au ministère de l'Environnement tenu par Carole Dieschbourg ont fait vaciller l'union ces dernières semaines.

Le CSV n'avait d'ailleurs pas manqué de profiter de la période troublée pour se rapprocher du DP et lui suggérer une nouvelle coalition. Xavier Bettel (DP) et les siens auront donc fait la sourde oreille pour reconduire à la tête de l'État le trio qui dirige désormais le pays depuis 2013.

