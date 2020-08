Ce lundi, l'ancien ministre de l'Economie a été nommé au conseil consultatif sur les ressources spatiales où il siégera aux côtés d'experts internationaux. Autant de soutiens supplémentaires pour lui permettre de viser les étoiles : la direction générale de l'Agence spatiale européenne, poste qu'il convoite depuis quelques mois.

Un nouveau tremplin pour Etienne Schneider

La retraite politique Etienne Schneider (LSAP) n'aura décidément rien de reposant. Six mois après avoir mis fin à ses représentations gouvernementales, l'ancien ministre de la Santé et de l'Economie enchaîne les nominations, dans le privé comme dans le public. D'abord nommé aux conseils d'administration d'ArcelorMittal, Sistema et Besix, Etienne Schneider rejoint donc l’Advisory Board on space resources au sein de SpaceResources.lu. Une nomination qui intervient une semaine après l'annonce de la concrétisation d'un centre d'innovation européen par son successeur Franz Fayot (LSAP).

L'ancien ministre socialiste siégera donc désormais «à titre gracieux» au conseil consultatif sur les ressources spatiales. Animé et géré par la Luxembourg Space Agency, cet organe vise à soutenir le gouvernement sur les thèmes liés à l'exploration et à l'utilisation des ressources disponibles dans l’espace.

La recherche spatiale s'ancre au Luxembourg Annoncée en novembre 2019, la création d'un «centre d'innovation européen pour les ressources spatiales» se concrétisera d'ici la fin de l'année via la mise en place d'un nouveau département au sein du LIST. La nouvelle structure ambitionne de devenir «un pôle d'excellence en Europe».

Et pour aider la Luxembourg Space Agency à se positionner en tant que hub européen dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des ressources spatiales, le conseil consultatif est composé d’experts internationaux de renom. Dont la nomination a également été reconduite pour deux ans.

Pour Etienne Schneider, ce nouveau rôle pourrait aussi constituer une base de lancement vers de nouvelles fonctions. Depuis quelques mois, l'ancien ministre convoite en effet le poste de directeur général au sein de l'Agence spatiale européenne. Cette nomination pourrait donc lui offrir des soutiens supplémentaires en plus d'un adoubement gouvernemental qui tardait à venir.

Aux côtés d'Etienne Schneider, le gouvernement a annoncé reconduire tous les mandats actuels des membres du conseil consultatif sur les ressources spatiales. A savoir : - Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne ;

- Professeur Junichiro Kawaguchi, membre éminent de l'Agence d'exploration aérospatiale du Japon ;

- Professeur Seung Jo Kim, ancien président du KARI (Korea Aerospace Research Institute) ;

- Jean-Louis Schiltz, professeur invité à l'Université du Luxembourg et ancien ministre des Communications ;

- Georges Schmit, ancien directeur exécutif du «Luxembourg Trade and Investment Office» à San Francisco ;

- Dr Pete S. Worden, ancien directeur du Centre de recherche Ames de la NASA ;

- Prof. Ji Wu, directeur général du «National Space Science Center» (NSSC).

