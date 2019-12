Cette nuit a démarré l'«Action hiver» au Luxembourg où 18 sans domicile fixe sont décédés en 2018. Tout près de la Cité de l'aéroport, les lits du foyer de nuit tout neuf ont servi pour la première fois.

Un nouveau toit pour 250 sans-abri au Findel

Maurice FICK Cette nuit a démarré l'«Action hiver» au Luxembourg où 18 sans domicile fixe sont décédés en 2018. Tout près de la Cité de l'aéroport, les lits du foyer de nuit tout neuf ont servi pour la première fois.

Alors que la nuit le mercure flirte avec le 0°C et qu'en journée la file d'attente se rallonge devant les restaurants sociaux de la Stëmm vun der Strooss à Luxembourg et Esch-sur-Alzette, «on démarre une nouvelle "Wanteraktioun" qui n'est plus dans le provisoire mais dans un bâtiment qui sera bien destiné entièrement à l'Action hiver», expliquait Corinne Cahen, juste avant le week-end.

A la veille du lancement de l'action humanitaire que pilote le ministère de la Famille entre le 1er décembre et le 31 mars, ont été dévoilés discrètement les locaux flambant neufs du foyer de nuit. Situé jusqu'ici dans une ancienne société informatique située face à la future Cité policière au Findel, le nouveau bâtiment a été construit non loin de là, à proximité du centre de rétention. Coût du projet pour l'Etat: 6,5 millions d'euros.

Même si sa fréquentation était en augmentation légère l'an passé (+5,45%) et très nette pour la campagne 2016-2017 (+42,98%), l'ancien foyer de nuit et ses 180 lits ont toujours suffi à répondre à l'urgence. «L'Action hiver n'a jamais été pleine» et avec les 250 lits que compte le nouveau foyer, «on a suffisamment de place si beaucoup de gens en avait besoin», assure la ministre de la Famille (DP):

Durant les quatre mois qui viennent, le foyer est ouvert à toutes les personnes qui vivent dans la rue à Luxembourg de 19h15 à 8h45 le lendemain. Trois éducateurs et bénévoles de Caritas accueil et solidarité, en charge de la gestion des lieux, accueillent des personnes aux profils très différents, commencent par leur proposer une collation le soir pour se réchauffer et un petit-déjeuner pour tenir le coup, avant de repartir en bus vers la Ville.

Ici, pas de boissons alcoolisées, ni de drogues. Les règles sont strictes et repoussent d'ailleurs certains candidats. En revanche, chacun à droit à une douche chaude et, c'est nouveau, ceux qui le souhaitent, peuvent faire dormir leur chien à leurs côtés. Les cages sont montées en une minute. Comme l'explique Stéphanie Servillo, responsable de l'accueil d'urgence chez Caritas, le bâtiment compte douze dortoirs (pour 10 à 35 personnes) dont deux pour les femmes et quatre pour accueillir des familles:

Des expériences passées, Malou Kapgen, en charge de la «Wanteraktioun» depuis de nombreuses années, sait qu'«en moyenne le foyer de nuit accueillait 110 personnes par nuit.» Selon une courbe de fréquentation qui est sensiblement la même d'une année sur l'autre: «Normalement on commence doucement en décembre avec en moyenne 80 à 90 personnes par nuit, parfois moins. Puis les chiffres remontent jusqu'à 130-170 personnes jusque mi-février pour rester stables ensuite».

Le sans-abrisme reste «difficilement quantifiable» au Luxembourg, reconnaît d'emblée Corinne Cahen. L'hiver dernier, le foyer de nuit avait hébergé 773 personnes différentes, a fait savoir mi-octobre Caritas Luxembourg en lançant sa campagne de sensibilisation du grand public pour l'achat de sacs de couchage grand froid. Mais ce chiffre est loin de refléter toute la réalité multifacette du sans-abrisme.

Il n'englobe pas l'ensemble des structures d'hébergement d'urgence du pays, ni toutes les personnes qui passent la nuit dehors. Comme l'explique Gilles Rod, responsable de la Division solidarité au ministère de la Famille, «il y a tous ceux qui ne viennent pas» et qui se terrent dans un squat, chez une connaissance, dans un camping, un coin de parking, une entrée d'immeuble, etc. Toute la complexité du phénomène, résumée par la ministre: