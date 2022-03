Le gouvernement veut maximiser la couverture au niveau de la population en ayant recours à une plateforme d'alerte unique et liée à plusieurs canaux de communication.

Un nouveau système d'alerte de la population plus efficace

Informer la population de manière plus efficace et plus rapide en cas d'intempéries ou d'événements météorologiques extrêmes. Voilà ce que doit permettre le nouveau système d'alerte de la population. L'objectif est de maximiser la couverture au niveau de la population en ayant recours à une seule plateforme d'alerte liée à plusieurs canaux de communication. Les alertes provenant des autorités nationales convergeront donc par cette plateforme.

Les récentes intempéries de février et plus particulièrement les inondations de juillet dernier ont démontré l'importance d'une communication rapide et efficace envers la population, qui peut ainsi mieux se préparer et prendre les précautions utiles et nécessaires pour se mettre en sécurité.

La mission d'alerter la population, qui relève depuis 2018 de la compétence du ministre de l'Intérieur, ne doit pas seulement se faire dans le feu de l’action, mais aussi en amont, dans un objectif de résilience et de prévention.

Une seule plateforme d'alerte

Afin de parvenir à un système global, national, multicanal et performant, un projet de conception est en cours d'élaboration depuis plusieurs mois. Il se base sur une approche et un macro-planning s'adressant aux administrations étatiques qui diffusent des alertes.

À ce jour, le Luxembourg dispose d’une application mobile «GouvAlert.lu», lancée en 2018, et d'un système d’envoi de SMS national et zonal limité. Ces moyens ont été utilisés le 18 février 2022 lors de l'alerte rouge lancée par MeteoLux en raison de vents forts.

L'application mobile profitera dans un premier temps d'une mise à jour afin d'améliorer l'ergonomie, notamment pour l'affichage des alertes, et inclura de nouvelles fonctionnalités nécessaires à la mise en place d'une nouvelle stratégie de tests réguliers du système d'alerte.

Une refonte des technologies

Suite aux expériences précédentes et aux analyses réalisées ces derniers mois, le projet d'analyse et de conception a relevé que le système d'alerte devra reposer sur deux piliers distincts, en plus de l'amélioration des outils existants. D'un côté, la refonte des technologies assurant la diffusion de messages pour les téléphones mobiles permettant de ne pas devoir télécharger une application et, de l'autre côté, la définition d'une gouvernance permettant à tous les acteurs concernés d'utiliser la solution de manière coordonnée et standardisée.

La mise en place par les opérateurs de réseau mobile de l'infrastructure technique permettant l'envoi de SMS géolocalisés (location based SMS) et de messages par diffusion cellulaire (Cell Broadcast) s'accompagnera de la mise en place d'une plateforme d'alerte centrale qui constituera le noyau de la future solution d’alerte de la population. Elle sera liée aux différentes infrastructures assurant ainsi une communication structurée et coordonnée des messages diffusés pour une couverture maximale de la population.

Maximiser la couverture

Le choix du moyen d'alerte se fera selon le type de situation rencontrée ou selon l'information à transmettre. La disponibilité du système d'alerte sera assurée à tout moment. La maximalisation de la couverture est destinée également à ne pas alerter uniquement la population résidente, mais également les frontaliers travaillant au Luxembourg, les visiteurs et les touristes ainsi que les personnes en transit dans le pays.

Les opérateurs de réseau mobile sont impliqués tout au long du processus afin d'apporter leur savoir-faire. La conceptualisation du nouveau système d'alerte se fera en plusieurs phases. La première, l'amélioration des technologies déjà disponibles, est sur le point d'être achevée.



La plateforme d'alerte centrale est prévue pour être extensible et pourra, lors d’éventuelles évolutions à venir, permettre l'ajout d’autres moyens de communication comme les médias et les réseaux sociaux.

