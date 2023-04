La manière dont le gouvernement traite les questions parlementaires, en posant beaucoup plus de questions qu'en apportant des réponses, interpelle.

Un nouveau style politique? Henri Kox agacé par les questions parlementaires

Michèle GANTENBEIN La manière dont le gouvernement traite les questions parlementaires, en posant beaucoup plus de questions qu'en apportant des réponses, interpelle.

Cela ne s'est sans doute jamais produit sous cette forme. Le député LSAP Mars Di Bartolomeo demande au ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng) quelles sont les raisons qui poussent les citoyens luxembourgeois à s'installer dans la région frontalière et si le ministère du Logement dispose de données à ce sujet. Il n'y a pas de données à ce sujet, à part celles du Statec, informe Henri Kox par écrit au député.

Sur ce, Mars Di Bartolomeo s'est apparemment mis à la recherche des données du Statec, mais n'en a pas trouvé, parce qu'il n'y en a pas. Le Statec ne dispose que de données sur les résidents luxembourgeois, fait savoir Mars Di Bartolomeo au ministre vert dans une deuxième question, en lui demandant s'il ne pense pas «que le phénomène des flux migratoires de ressortissants luxembourgeois vers la région frontalière allemande, française et belge mériterait une analyse sur la base de statistiques réellement existantes.»

Cette question n'a pas semblé enthousiasmer Henri Kox. Au lieu d'y répondre, le ministre a réagi en posant une multitude de questions en retour. «Certes, le phénomène mérite une analyse plus approfondie, comme c'est le cas pour de nombreux autres sujets liés au logement», répond le ministre, avant d'énumérer une liste «non exhaustive» de plus de 30 questions, plus des questions intermédiaires.

Le conseil de Mars Di Bartolomeo

Le ministre semble se poser beaucoup de questions. Ce serait un honneur pour moi de l'aider à trouver des réponses à celles-ci... Mars Di Bartolomeo, député LSAP

Interrogé par le Luxemburger Wort, Mars Di Bartolomeo a commenté la réponse en ces termes : «Le ministre semble se poser beaucoup de questions. Ce serait un honneur pour moi de l'aider à trouver des réponses à celles-ci», a déclaré le député LSAP. De par son expérience de ministre, il sait qu'il est important de se poser des questions, mais qu'il faut également apporter des réponses.

Avec cette réponse, la manière dont le gouvernement traite les questions parlementaires est nivelé par le bas. La même chose s'est produite avec la réponse du ministre d'État Xavier Bettel (DP), qui n'a pas fourni les informations demandées au député pirate Sven Clement en réponse à sa question 7083 sur l'évolution des hauts fonctionnaires depuis le changement de gouvernement en 2013, mais lui a dit que ces informations étaient publiques et qu'il devait se les procurer lui-même.

Voici le texte de la réponse du ministre du Logement à Mars Di Bartolomeo :

"Les raisons multiples et diverses pourquoi des ressortissants luxembourgeois choisissent une résidence dans les régions frontalières allemandes, françaises et belges méritent certes des analyses plus approfondies.

Tel est également le cas d'autres sujets ayant trait à la question du logement et dont je me permets de dresser ici une liste non exhaustive :

- Comment faire en sorte que le secteur privé de l'immobilier développe davantage de logements répondant à la capacité de financement des ménages à revenu moyen au Luxembourg ?

- Quelle est la part de la rente foncière dans le développement des prix de l'immobilier au Luxembourg au cours des vingt dernières années ?

- Quelle est l'évolution des caractéristiques socioéconomiques des primo-acquéreurs au Luxembourg au cours des vingt dernières années ?

- Comment minimiser l'impact du développement de nouveaux logements sur le réchauffement climatique ?

- Comment assurer le vivre-ensemble dans des quartiers citadins qui se densifient ?

- Quelle est la surface habitable par tête d'habitant en moyenne et selon les régions et les catégories d'âge ou de situation socioéconomiques au Luxembourg ? Comment ces moyennes se comparent-elles avec les moyennes des pays limitrophes ?

- Quelle serait la surface habitable par tête d'habitant utile et nécessaire pour réussir les défis du développement durable ?

- Quel est l'imaginaire du logement abordable préféré pour les jeunes, les 60+, les familles ? Comment cet imaginaire a-t-il évolué depuis les années 80 ? Est-ce que le stock des logements du pays correspond à cet imaginaire ?

- Comment mobiliser les potentiels résidentiels pour mieux utiliser les surfaces d'habitation disponibles au Luxembourg tout en renforçant la résilience économique des ménages ?

- Quel impact présente un impôt de mobilisation du potentiel foncier sur la disposition des propriétaires de développer leur réserve foncière destinée à l'habitat ? Quelle corrélation entre le niveau du taux de l'imposition et le développement de logements ?

- Comment assurer que l'impôt de mobilisation du potentiel foncier pour le développement du logement n'ait pas d'impact négatif sur l'évolution des prix tout en assurant un développement résidentiel conforme au PDAT ?

- Quel impact présente un impôt sur les logements non occupés sur la disposition des propriétaires de mettre ces logements en location ? Quelle serait l'impact d'une offre plus étoffée de la gestion locative sociale sur la mobilisation de logements non occupés ?

- Comment évaluer l'impact de la masse monétaire (M3) sur l'évolution des prix de l'immobilier en Europe ?

- Pourquoi les bénéficiaires potentiels de la subvention de loyer ne profitent-ils pas davantage des aides à la location mises en place par le gouvernement ?

- Quel est le taux de recours aux autres aides individuelles en matière d'accès à la propriété ?

- Comment évaluer plus précisément les coûts de la mise en œuvre d'une gestion locative sociale pour son acteur ?

- Comment améliorer la productivité du secteur de la construction alors que celui-ci est en baisse constante ? Comment assurer que le secteur de la construction devienne précurseur dans l'usage de matériaux de construction renouvelables ?

- Comment promouvoir l'économie circulaire dans la construction ?

- Comment faire en sorte que les responsables politiques communaux accueillent plus ouvertement le développement de logement abordable dans leurs communes, notamment sur les anciennes friches industrielles ?

- Comment définir la mixité sociale ? Est-ce qu'il existe une «mixité sociale saine » ?

- Y a-t-il des critères de mixité sociale à mettre en œuvre au niveau du développement urbain ?

- Quels sont les facteurs psychiques, économiques, sociaux et culturels de fragilisation des ménages à revenus faibles ?

- Quels sont les facteurs psychiques, économiques, sociaux et culturels de fragilisation des ménages à revenus élevés ?

- Quels liens entre diversité des habitants d'une résidence et résilience du vivre ensemble ?

- Quel accompagnement est nécessaire et utile pour mener à bien le vivre-ensemble d'une communauté résidentielle présentant une grande diversité économique, sociale et culturelle ?

- Quel accompagnement est nécessaire et utile pour mener à bien le vivre-ensemble d'une communauté de quartier présentant une grande diversité économique, sociale et culturelle ?

- Quel impact revient à la mixité scolaire sur le bon vivre-ensemble au sein d'un quartier ?

- Comment définir la «gentrification » ? Dans quels quartiers des grandes localités du Luxembourg peut-on constater une « gentrification » ?

- Comment réussir la transition énergétique en matière de logement dans les quartiers populaires ? Comment identifier des quartiers populaires au Luxembourg ?

- Quelles améliorations sont nécessaires pour faire du dispositif des commissions de loyer une instance de médiation efficace en amont de la Justice de Paix ?

- Quelle est l'évolution de la taille des entreprises actives dans le développement du logement ? »

