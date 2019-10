Après les dernières nominations aux ministères de la Justice et du Logement, le gouvernement Bettel pourrait encore subir un petit lifting. Etienne Schneider (LSAP) ne devrait pas aller au bout de son mandat.

Luxembourg 2 min.

Un nouveau remaniement gouvernemental sur les rails?

Après les dernières nominations aux ministères de la Justice et du Logement, le gouvernement Bettel pourrait encore subir un petit lifting. Etienne Schneider (LSAP) ne devrait pas aller au bout de son mandat.

(ER) - Les changements au sein du gouvernement ne sont peut-être pas terminés. Après les nominations de Sam Tanson (Déi Gréng) et Henri Kox (Déi Gréng) aux ministères de la Justice et du Logement, les ministères de l'Economie et de la Santé pourraient connaître de nouveaux responsables.

Un remaniement de gouvernement sans surprise Ce vendredi, le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé la nouvelle composition officielle. François Bausch devient vice-Premier ministre, Sam Tanson (Déi Gréng) prend le portefeuille de la Justice tandis que Henri Kox fait son entrée à la tête du ministère du Logement. Une recomposition verte au sein de la coalition.

Selon RTL, le LSAP aurait déjà tenu des réunions au plus haut niveau sur les possibles noms qui pourraient assumer des responsabilités au sein du gouvernement à la place d'Etienne Schneider.

Ce dernier a annoncé en 2018 qu'il n'irait pas au bout de son mandat jusqu'aux élections législatives de 2023. Il était à la base du référendum de 2015 qui visait une limitation de deux mandats pour les membres du gouvernement. Si sa proposition a été refusée, il veut rester fidèle à ses principes.

Angel et Fayot pressentis

Outre la fonction de ministre de l'Économie, Etienne Schneider occupe également le poste de vice-Premier ministre et se trouve à la tête du ministère de la Santé. A charge pour le LSAP de lui trouver un ou plusieurs successeurs.

Parmi les noms qui circulent, celui de Marc Angel revient souvent. Il prendra le relais de Nicolas Schmit au Parlement européen lorsqu'il quittera son siège à Strasbourg pour devenir commissaire européen. Le deuxième meilleur élu sur la liste du Centre a rappelé lundi sur Radio 100,7 qu'il pourrait revenir «plus tôt» à Luxembourg pour remplacer Etienne Schneider.





Selon Le Quotidien de ce mardi, Lisa Kersch pourrait reprendre le poste d'eurodéputé de Marc Angel. Par contre, le retour aux affaires de l'ancienne secrétaire d'État Francine Closener est acté. Elle rejoindra la Chambre des députés en remplacement de Marc Angel.



L'autre possible «ministrable» des socialistes n'est autre que leur nouveau président Franz Fayot. Mais pour Etienne Schneider, il n'y a pas d'urgence. «J'ai répété maintes fois que je ne dépasserais pas les dix ans en tant que ministre et il reste encore deux ans, alors pas de stress», a déclaré le vice-Premier ministre à nos confrères.