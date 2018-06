Le nouveau radar situé sur l'autoroute A4 avant le rond-point Raemerich entre en fonction ce mardi 5 juin.

Un nouveau radar entre en fonction ce mardi

Au cours des trois dernières semaines, trois nouveaux radars ont été mis en place sur différentes routes du pays.

(m.r. trad. sw) - Un premier entre Mersch et Angelsberg, un second entre Saeul et Brouch et le troisième entrera en fonction ce mardi 5 juin sur l'autoroute A4. Il est placé à 850 mètres avant le rond-point de Raemerich.

Contrairement aux radars sur les routes de campagne, celui-ci ne mesure la vitesse qu'en direction du rond-point et se déclenche au-dessus de 90 km/h.

L'installation d'autres radars n'est pas prévue pour cette année 2018. Le Luxembourg en dispose de 24.

