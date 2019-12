La première partie de l'extension de la Gare sera opérationnelle à partir du 15 décembre ont annoncé les CFL. D'autre part, quelques changements majeurs sont à noter au niveau du programme de certaines lignes pour l'année 2020.

Un nouveau quai pour les horaires d'hiver

(DH) - C'est une habitude en cette période de l'année. Après la Saint-Nicolas et avant les fêtes de Noël, les entreprises ferroviaires annoncent les changements à venir pour la fin d'année et pour l'année prochaine. Les CFL ne dérogent pas à la règle et ont communiqué la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. A commencer par la voie 11, avec le quai n°5, qui entre en service le 15 décembre.

Crédit: CFL

Cette nouvelle voie est le premier jalon de la vaste extension qui verra la gare de Luxembourg être dotée de deux nouveaux quais et quatre voies pour désengorger le trafic et dissocier les lignes. La voie 10 sera, par ailleurs, remise en service.

Ce sera également à partir du 15 décembre que la nouvelle passerelle piétonne provisoire, enjambant les futures voies ferrées pour relier le nouveau quai 5 à la Rocade de Bonnevoie, sera ouverte. L'accès au quai 5 sera aussi possible à partir des souterrains sud et nord de la Gare qui ont été prolongés à cet effet. Ce projet, sera finalisé dans sa totalité en 2024-2025.

3 Des travaux restent en cours sur la gare et à ses abords. Pas seulement côté centre-ville mais aussi vers la rocade de Bonnevoie. Photo : Anouk Antony

Concernant les lignes nationales et transfrontalières, quelques changements majeurs sont à noter. Les horaires du tronçon entre Kautenbach et Wiltz de la ligne 10 seront décalés de 15 minutes à partir de 14h, du lundi au vendredi. Selon les CFL, cette adaptation permettra aux voyageurs de rallier au mieux leurs correspondances.

Une desserte améliorée entre Luxembourg et Trèves

De même, une nouvelle liaison transversale sera créée entre Pétange, Esch-sur-Alzette et Dommeldange. Cette organisation bénéficiera à la desserte de l'arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg, qui sera renforcée puisqu'un train supplémentaire par heure s'y arrêtera tous les jours du lundi au samedi, en direction et en provenance de Pétange.

Cette mesure concerne cinq trains par heure, et dans les deux sens, du lundi au vendredi. Quatre sont prévus le samedi. Le dimanche, deux trains par heure et par sens s'y arrêteront le matin, dont trois dans l'après-midi.

Suite à cette réorganisation, les trains de la liaison transversale Longwy – Dommeldange, qui desservent actuellement l'arrêt de Pfaffenthal-Kirchberg aux heures de pointe du lundi au vendredi, seront limités au parcours Longwy – Luxembourg.

Une desserte améliorée entre Luxembourg et Trèves

En plus de la connexion horaire existante par train «RE», une nouvelle desserte directe entre Luxembourg et Wittlich via la gare de Trèves sera proposée. Selon les CFL, la desserte de tous les arrêts au Luxembourg de cette ligne sera nettement améliorée. Ceux-ci seront desservis au moins deux fois par heure, du lundi au samedi.

En ce qui concerne le sillon lorrain Luxembourg – Nancy, et en attendant l'équipement de matériel roulant supplémentaire en ETCS, les voyageurs de certains trains TER de la SNCF devront changer de train en gare de Thionville. Cette mesure devrait être de mise jusqu'au 3 avril 2020.

Pour ce qui est des lignes internationales, un aller-retour Luxembourg - Marseille et un aller-retour Luxembourg - Montpellier sont programmés quotidiennement.