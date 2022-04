La commune annonce que les dons peuvent être déposés au sein de l'ancien hall sportif. Des biens particuliers sont demandés.

Pour les réfugiés ukrainiens

Un nouveau point de collecte à Contern

La solidarité et l'entraide des Luxembourgeois vis-à-vis des milliers de réfugiés ukrainiens ne semblent pas s'essouffler. Ainsi, les dons et les aides continuent d'affluer de toute part alors que le Grand-Duché s'attend à nouveau à une arrivée massive d'Ukrainiens fuyant la guerre.

Ce mardi, c'est la commune de Contern qui a annoncé l'ouverture d'un nouveau point de collecte au sein de l'ancien hall sportif, situé au 1, rue des Sports. Les dons pourront être déposés du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h à 17h. Le point de collecte sera également ouvert le samedi de 10h à 15h. Notons toutefois qu'en raison des vacances de Pâques, le point de collecte sera fermé le samedi 16 avril et le lundi 18 avril.

Des objets recherchés en priorité

Ouvert dans un premier temps au sein de la zone industrielle de Contern, le centre de collecte a repris ses droits au sein de la structure sportive. Comme lors de chaque appel, la commune appelle à la générosité de ses habitants et demande certaines denrées précises. «Nous avons besoin de valises et de sacs de sport, d'éco-sacs, de vêtements d'été (t-shirts, etc.), de chaussures pour hommes, de couettes, de coupe-ongles, de la lessive, du papier toilette, des vêtements de sport, des aliments conservables (boîtes de conserve et canettes), des Pampers, des sèche-cheveux, des protège-slips ainsi que des produits d'hygiène (shampoing, gel douche, déo etc.)», indique la commune sur son site, tout en précisant ne pas avoir besoin de vêtements d’hiver, de chaussures fourrées et de vêtements pour enfants de 0 à 10 ans.

Rappelons que la semaine dernière, 350 nouvelles demandes de protection temporaire ont été reçues, contre 1.000 demandes les deux semaines précédentes. Selon le ministre de l'Immigration Jean Asselborn (LSAP), un total de 1.605 personnes se sont présentées à l'Office National de l'Accueil depuis le début de la guerre en Ukraine. L'ONA gère 17 structures d'accueil, dont la SHUK (Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg), totalisant 2.177 lits, dont 83% sont occupés actuellement.

Un nouveau hall de tentes

Au sein du hall 7 adjacent de LuxExpo, il y a également de la place pour 500 personnes, actuellement 300 personnes y sont hébergées. Ces dernières devront toutefois bientôt déménager, en raison du fait que la structure doit être réquisitionnée en raison de différents événements.

Il a d'ailleurs été tout un temps question que ces centaines de réfugiés soient déplacés dans une salle à Contern. Toutefois, cette proposition a été rejetée par les pompiers luxembourgeois, entre autres pour des raisons de sécurité et un manque de sanitaires. Les réfugiés vivant actuellement au sein du hall 7 seront donc déplacés dans un hall de tentes pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. Cet espace sera installé sur un parking du Kirchberg non loin du centre sportif de la «Coque» et devrait être prêt à être occupé en début de semaine prochaine.



