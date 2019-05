Propriétaire du Holiday Park en Allemagne et du Plopsaland sur la côte belge, le groupe Plopsa envisage de créer un parc de loisirs indoor dans la zone d'activité belge de Sterpenich.

Un nouveau parc d'attraction aux portes du Luxembourg?

(LW) - Sans que ce fut l'orientation voulue au départ, le parc d'activités économiques mixtes de Sterpenich deviendrait très clairement un grand parc de loisirs à la frontière entre le Luxembourg et la Belgique si le groupe international Plopsa devait effectivement y investir.

Vingt nouvelles entreprises se sont implantées l'an passé dans les parcs d'activités économiques d'Idelux en Luxembourg belge. A deux pas du Luxembourg, le parc de Sterpenich-Arlon s'oriente vers les loisirs.

Selon les informations publiées ce jeudi 16 mai 2019 par nos confrères de La Dernière Heure, l'investisseur a déjà pris contact avec Idelux et la commune d'Arlon. «C'est une bonne chose pour le secteur hôtelier et la ville mais celle-ci devra effectivement peser le pour et le contre avant de donner son accord», indique une source de la Ville d'Arlon au quotidien belge.



Le groupe Plopsa exploite déjà plusieurs parcs à thème dont le fameux Holiday Parc à Hassloch en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) un autre à la Panne (Plopsaland) avec des montagnes russes, un à Stavelot (Plopsa Coo), pas très loin de la frontière nord luxembourgeoise ou encore deux parcs en intérieur destinés aux enfants à Hasselt (Plopsa Indoor Hasselt) et à Coevorden.

Deux projets d'activités de loisirs attendus



Rien ne filtre pour l'heure sur le projet lui-même, son envergure, son coût ou ses retombées en emplois directs mais la zone d'activités de Sterpenich semble effectivement être un site propice au développement de ce type d'activités de loisirs.



Voler de ses propres bras sans devoir sauter d'un avion. C'est l'expérience unique que la société belge LuxFly proposera «en décembre» à la frontière belgo-luxembourgeoise. Les travaux de l'Indoor Skydive vont démarrer à Sterpenich.

La zone d'activités de 8,23 hectares où sont déjà implantés Decathlon et McDonald's verra deux nouveaux projets orientés vers des loisirs à sensations fortes, se concrétiser au courant de cette année.



Dès «décembre», comme l'expliquait dans ces mêmes colonnes le 22 avril 2019 Magali Braff, International Business Development Manager chez la société belge LuxFly, un Indoor Skydive inédit doit ouvrir ses portes à Sterpenich. Un «windtunnel permettra à chacun de pouvoir vivre un vol en chute libre dans une tour transparente de 20 mètres de haut. Le projet s'élevant à 7 millions d'euros créera à terme 12 emplois.

Se positionnant aussi dans le registre sportif version «adrénaline», Funny Mountain, un espace indoor entièrement dédié à l'escalade doit aussi ouvrir à Sterpenich.