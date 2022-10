L'Union Luxembourgeoise de l'Économie Sociale et Solidaire (ULESS), en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, ont lancé le Label «Impact Luxembourg – Société d'impact sociétal».

Pour plus de visibilité

Un nouveau label pour les sociétés d'impact sociétal

L'économie sociale et solidaire (ESS) est en plein essor au Luxembourg. Elle emploie aujourd'hui un peu plus de 15.000 personnes et représente 4% de l'emploi national.

Le secteur regroupe tous les acteurs qui ont une cause économique ou sociale explicite comme objectif. Cette cause peut prendre de nombreuses formes dans des organisations qui entretiennent des relations coopératives, associatives et solidaires entre travailleurs, producteurs et consommateurs.

Mais l'économie sociale et solidaire manque encore souvent de visibilité. Le nouveau label «Impact Luxembourg-Société d'impact sociétal» lancé il y a quelques jours devrait remédier à cette lacune.

Un statut unique et inédit

La société d'impact sociétal (SIS) est un statut juridique unique et inédit en Europe, commentent les initiateurs du nouveau label. Ce statut est «destiné à la fois aux sociétés existantes comme aux entrepreneurs sociaux en herbe qui souhaitent lancer des activités socialement innovantes, et notamment créer une société commerciale en vue d'exercer une activité économique tout en générant un impact sociétal.» Les bénéfices qu'engendrent l'entreprise doivent être réinvestis dans la société «pour le maintien de l'activité et ce, afin de maximiser l'impact sociétal».

L'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal a largement contribué, non seulement à la reconnaissance nationale de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à créer les bases légales nécessaires au développement de l'entrepreneuriat social.

À travers la création de Sociétés d'Impact Sociétal (SIS), les entrepreneurs sociaux contribuent à atteindre les 17 «objectifs de développement durable» promus par les Nations Unies.

Pour la communication

L'Union Luxembourgeoise de l'Économie Sociale et Solidaire (ULESS), créée en 2013 et qui gère le nouveau label, précise que toute entreprise disposant de l'agrément ministériel en tant que «Société d'Impact Sociétal» (SIS) pourra s'adresser à elle pour obtenir les fichiers graphiques et les lignes directrices relatives à l'utilisation du label.

Le logo du nouveau label. Crédit: ULESS

Ce label pourra être utilisé dans la communication de toutes les sociétés agréées en tant que Sociétés d'Impact Sociétal (SIS) au Luxembourg, «ceci afin de soutenir et de valoriser leurs activités en faveur d'une Économie Sociale et Solidaire (ESS).»

La création du Label, tout comme le lancement du portail de l'économie sociale et solidaire l'an dernier, «traduit la volonté du gouvernement de promouvoir l'économie sociale et solidaire dans le cadre de la politique de diversification économique du Luxembourg.»

Le lancement officiel de ce nouveau label et la mise en ligne d'un site web dédié au label seront suivis «d'un ensemble d'initiatives de communication visant à sensibiliser le grand public aux enjeux de l'entrepreneuriat social et à augmenter la visibilité des SIS face à une demande croissante pour des produits et services à impact sociétal».

