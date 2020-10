Plusieurs projets d'envergure figurent sur la table du ministre de la Mobilité en vue de fluidifier la circulation dans et autour de Luxembourg-Ville. Entre création de nouvelles voies douces et refonte de celles existantes, l'ambition multimodale ne manque pas.

Un «nouveau concept de trafic» imaginé pour la capitale

Au Luxembourg, le poste de ministre de la Mobilité n'est pas à proprement parler de tout repos. Titulaire de la charge, François Bausch (Déi Gréng) est le premier conscient de l'engorgement structurel des voies de pénétration dans la capitale et des principaux axes du pays. Sur son bureau, fleurissent plusieurs grands projets, qui mis tous ensemble, sont amenés à créer un «nouveau concept de trafic», selon ses propres termes.

La place de l'Etoile entend changer de visage Entrée stratégique de la capitale, le site pourrait prochainement connaître une véritable métamorphose. La bourgmestre de la Ville et le ministre de la Mobilité ont présenté, mardi, un projet de développement urbain qui pourrait notamment accueillir plus de 600 logements.

Ainsi, l'anneau formé par les boulevards de Merl et de Cessange, depuis la route d'Arlon, en poursuivant le long de la route de Longwy jusqu'à la Cloche d'Or doit devenir «une sorte de périphérique intérieur de la capitale», affirme François Bausch ce mardi sur RTL Radio. Outre la création de nouveaux boulevards, de nouvelles lignes de tram et de nouveaux pôles d'échanges, autant d'investissements destinés à soulager le trafic dans et autour de la capitale, le ministre vert rappelle l'existence d'une «couronne» autour de Luxembourg-Ville, où sont disposés les P&R.

Pour augmenter la cohérence du concept de transports multimodal engendré par le projet de tram rapide entre la capitale et l'agglomération Sud, le champ d'intervention doit être élargi au niveau de toutes les infrastructures de transports. Source: ministère de la Mobilité

Relais entre les zones de développement situées en périphérie de la ville et le cœur urbain, ces «Park & Ride» permettent d'effectuer en douceur le passage de la voiture aux transports en commun. Ce, dans le cas notamment où il ne serait pas possible au voyageur d'emprunter le tram rapide depuis le sud du pays, qui reliera par exemple Esch à la capitale en moins de 25 minutes à l'horizon 2035.

Dans les cartons du ministre de la Mobilité, se retrouve aussi un projet de RER (réseau express régional) «qui viendrait se greffer aux voies de chemin de fer classiques», un système que François Bausch juge «plus urbain» et qu'il considère comme «la seule manière d'anticiper un problème». A côté de cela, les voies de circulation dans la capitale même sont également en train d'être repensées.

Un tunnel sous la rocade pour «plus de convivialité» En pleine transformation, la rocade pourrait encore changer de visage, puisque l'idée de faire passer le trafic automobile dans un tunnel est à l'étude. Explication des enjeux de ce projet avec François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Qu'il s'agisse de la métamorphose de la place de l'Étoile ou des quartiers autour de la gare, avec l'arrivée prochaine du tram en décembre, ou encore du «Kiss and Go» relié côté Bonnevoie par la nouvelle passerelle enjambant les voies ferrées. A ce sujet d'ailleurs, François Bausch déclare que «la séparation entre les deux quartiers de chaque côté de la gare devrait être complètement abolie en remplaçant l'actuelle rocade de Bonnevoie par un tunnel souterrain». Un projet qui, s'il aboutit, permettrait de «redonner de la vie aux deux quartiers concernés».

