Au total, 54 malades atteints du virus ont été recensés au Luxembourg. Et 527 personnes ont été vaccinées depuis le 16 août.

Epidémie

Un nouveau cas de variole en une semaine

(avec AFP) Le virus continue aussi de circuler en Europe. A date du 6 septembre, un total de 23.196 cas de variole du singe a été signalé aux autorités sanitaires European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans 43 pays européens. Cela représente une augmentation de 833 cas depuis la semaine dernière. Dans son rapport hebdomadaire publié ce vendredi concernant l'épidémie de variole du singe, la Santé fait état d'un nouveau cas depuis la semaine dernière. Le total de personnes touchées par le virus s'élève désormais à 54 cas au Luxembourg.

Variole du singe : le Dr Staub fait le point Comment puis-je me faire tester pour la variole du singe ? Qui doit être vacciné ? Y a-t-il des effets secondaires ? Le Dr Thérèse Staub répond à nos questions.

Jusqu’à présent tous les cas détectés sont de sexe masculin dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Trois cas ont été hospitalisés pour une courte durée et ont entre-temps quitté l'hôpital. Les autres caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cas détectés au Luxembourg sont très similaires aux cas signalés au niveau européen.



A la date du 7 septembre, 527 personnes ont été vaccinées au Luxembourg, dont 522 primo-vaccinés et 5 personnes ayant reçu une deuxième dose.

La Commission européenne a annoncé mercredi l'achat de 170.920 doses supplémentaires du vaccin contre la variole du singe au laboratoire danois Bavarian Nordic, pour livraison «d'ici la fin de l'année», ce qui porte à quelque 334.540 le nombre de doses achetées par l'UE.

Variole du singe : vacciner mais aussi sensibiliser La campagne de vaccination contre la variole du singe est lancée depuis le 16 août au Luxembourg. Le ministère de la Santé s'active également pour mieux communiquer et sensibiliser sur le virus, en lien avec les associations notamment.

«Les vaccins déjà achetés continueront d'être livrés au cours des semaines et des mois à venir aux États membres, ainsi qu'à la Norvège et à l'Islande», un ensemble de pays où 18.463 cas de variole du singe avaient été enregistrés au 1er septembre, a précisé l'exécutif européen mercredi dans un communiqué.

A ces vaccins achetés et distribués par l'UE, via son agence en charge des urgences sanitaires Hera, s'ajoutent les doses commandées directement par les Etats membres.

