Projet à Esch

Un nouveau campus dédié aux technologies de la santé

C'est un projet de taille qui vient d'être annoncé par Franz Fayot lors de sa visite de travail en Allemagne.

Lors de sa visite de travail en Allemagne au cœur de l’écosystème de la santé digitale en Bavière, le ministre de l’Économie, Franz Fayot (LSAP), a annoncé la création à Esch-sur-Alzette d’un campus dédié aux technologies de la santé. Le projet, à l’initiative d’investisseurs privés, bénéficiera de la concession d’un droit de superficie du Syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion et l’exploitation de zones d’activités économiques à caractère régional à Ehlerange (ZARE).

Implanté sur le site du ZARE «A Sommet» sur une surface de près de 2,4 hectares, le campus sera situé entre la House of BioHealth (HoBH), le futur Südspidol du Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) et la Cité des sciences de Belval, permettant ainsi un rapprochement géographique entre la recherche, l’innovation et le monde médical partenaires clés d’innovation dans l’écosystème des technologies de la santé.

Illustration Visuel: Gouvernement luxembourgeois

Dénommé «Health And Lifescience Innovation (HE:AL) Campus» (en abrégé: HE:AL Campus), ce projet d’infrastructure d’envergure vise à attirer en premier lieu des entreprises actives dans le domaine des dispositifs médicaux, des dispositifs de diagnostic in vitro, et des outils et services de santé digitale. Les activités de R&D, d’innovation, de production, tout comme de conseil ou de services du domaine des technologies de la santé, sont également visées. En répondant aux besoins structurels et en infrastructures d’entreprises relevant de ces secteurs et souhaitant s’établir au Luxembourg, le site contribuera au développement de piliers technologiques indispensables pour l’implémentation d’une médecine personnalisée, centrée sur l’utilisation des données de santé, grâce à l’intelligence artificielle.

Un secteur important au Luxembourg

Le secteur des technologies de la santé au Luxembourg regroupe 136 entreprises et emploie près de 1.900 personnes, dont 80% étaient actives dans des structures ne dépassant pas 10 salariés. La moitié de ces 136 entreprises a moins de 10 ans d'ancienneté. En tant qu’élément clé de la stratégie de diversification de l'économie nationale, le secteur des technologies de la santé au Luxembourg mise en grande partie sur la digitalisation de tous les aspects de la santé et du parcours médical du patient avec comme objectif de soutenir l'émergence de produits et services de santé intelligents axés autour de la médecine personnalisée et digitale.

Franz Fayot, Ministre de l’Économie, ne pouvait que se réjouir de ce projet. Photo: Gouvernement luxembourgeois

Planifié pour démarrer dès 2024, le HE:AL Campus sera «phygital» et ambitionne d’allier le monde physique et le monde digital pour améliorer l’expérience utilisateur de ses différents occupants et acteurs, en favorisant leur mise en réseaux ainsi que leur accès à de nouveaux services au niveau local et international. Représenté par sa présidente Simone Asselborn-Bintz, le ZARE accordera pour la réalisation de ce campus un droit de superficie au porteur de ce projet, à savoir la société Innovation Cluster, représentée par ses administrateurs Jean-Paul Scheuren et Romain Poulles.

Un essor ces dernières années

Lors de la présentation du projet, le ministre de l’Économie, Franz Fayot, n'a pu que se réjouir d'un tel projet. «Suite au succès avéré de la House of BioHealth, le futur HE:AL Campus complètera les infrastructures d’accueil et d’hébergement existantes dans ce domaine et contribuera ainsi davantage au développement du secteur des sciences et technologies de la santé au Luxembourg qui a connu un grand essor ces dernières années. Le ministère de l’Économie a joué pleinement son rôle de facilitateur entre les investisseurs privés et le ZARE, dont je remercie les responsables pour leur engagement et leur vision entrepreneuriale dans la réalisation de ce projet d’avenir prometteur.»

La délégation a visité, ensemble avec Franz Fayot, ministre de l’Économie, le Siemens Healthineers Experience Centre à Erlangen. Photo: Gouvernement luxembourgeois





La présidente du ZARE, Simone Asselborn-Bintz, a précisé de son côté qu'en tant qu’aménageur de zones d‘activités économiques sur le plan régional, normalement au profit de l'artisanat, de l'industrie légère, du commerce de gros et de la logistique, «le syndicat intercommunal ZARE est fier de pouvoir collaborer à nouveau au succès d‘un projet d‘envergure pour le secteur des technologies de la santé qui va certainement contribuer à la diversification économique sur le plan national.»

Jean-Paul Scheuren, gérant d’Innovation Cluster, a ajouté que le Luxembourg avait toutes les cartes en main pour «devenir un acteur clé de l’innovation dans les sciences de la vie aussi bien au niveau scientifique, qu’aux niveaux économique et démocratique.»

