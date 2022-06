Après six mois de travaux, les petits pirates peuvent à nouveau prendre la mer dans le Stater Park. Vendredi, le célèbre Pirateschëff a été inauguré.

Après six mois de travaux

Un nouveau bateau pirate jette l'ancre à Luxembourg-ville

Après six mois de travaux, les petits pirates peuvent à nouveau prendre la mer dans le Stater Park. Vendredi, le célèbre Pirateschëff a été inauguré.

Les petits pirates peuvent désormais à nouveau aborder le bateau pirate du Stater Park. Le trois-mâts de 30 mètres de long et 13 mètres de haut a été inauguré vendredi en présence de la bourgmestre Lydie Polfer (DP) et du conseil échevinal.

Retour en arrière: Le premier navire a été installé en juillet 2005. Mais après 17 ans de service, les éléments en bois avaient fait leur temps. Lors d'un contrôle effectué par Luxcontrol, on s'était aperçu que la construction était en mauvais état et qu'il fallait donc la remplacer.

Les petits pirates devront encore un peu patienter Le bateau pirate est encore en cours de rénovation. Les travaux devaient être terminés pour Pâques, mais l'ouverture est finalement retardée de quelques semaines.

Le 3 janvier, l'ancien bateau pirate a été démoli et les travaux devaient être terminés pour Pâques. Mais la réouverture a été retardée car il fallait encore, entre autres, terminer la protection contre les chutes ainsi que le lit de gravier au pied du bateau. «Maintenant, l'aire de jeux la plus populaire de la capitale est à nouveau ouverte. Cela ne nous réjouit pas seulement, mais d'autant plus les enfants», a déclaré le premier échevin Serge Wilmes (CSV).

Des enfants qui chantent et des musiciens déguisés en pirates:

Le nouveau voilier ressemble à son prédécesseur, mais «avec quelques améliorations», comme l'explique l'architecte responsable. Ainsi, les parois extérieures du bateau sont en chêne et l'intérieur en alouette autrichienne. «Cette combinaison rend le bateau très résistant aux intempéries».

En outre, outre les nouvelles possibilités de jeu sur le bateau, des petits trampolines en forme de crabes et des phoques en tant que figurines tournantes ont été installés. Une installation de jeux aquatiques juste à côté vient compléter l'offre.

La poupe a également été modifiée. Les responsables de la ville voulaient ainsi éviter que des sans-abri ne viennent dormir sur le bateau la nuit. Le prix de la nouvelle construction s'élève à 650.000 euros.

