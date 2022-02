Une dizaine de personnes se sont donné la mort à l'aide d'une arme à feu en 2020, un chiffre record.

Drames au Luxembourg

Un nombre record de suicides par arme à feu en 2020

Simon Laurent MARTIN

Sujet ô combien sensible que celui du suicide. Pourtant à en croire les dernières données chiffrées, le phénomène reste toujours bien ancré dans notre société. Pire encore, 2020 a été l'année la plus noire en termes de drames de ce genre. C'est ce qui est notamment ressorti d'une réponse parlementaire de la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) à une question de Marc Goergen (PPL).

Des idées suicidaires de plus en plus prégnantes Depuis plusieurs mois, les professionnels de santé alertent sur l'impact des restrictions sanitaires sur la santé mentale, et notamment l'augmentation des pensées morbides. Un phénomène qui toucherait particulièrement les adolescents.

Ce dernier a rappelé que, selon les chiffres du Statec, quatre personnes s'étaient donné la mort en 2019 à l'aide d'une arme à feu. Dans ce contexte, le député cherchait notamment à savoir s'il existait davantage de données sur les suicides par arme à feu sur les dix dernières années.

Les statistiques dévoilées par Sam Tanson ne sont malheureusement guère réjouissantes. Ainsi, en 2020, dix personnes se sont suicidées en utilisant une arme à feu au Luxembourg. Pour deux d'entre elles, il s'agissait d'un suicide à l'aide d’une arme de poing. Le type d'arme à feu n'a pas pu être précisé pour les huit autres personnes. «Dans le cas d'une mort suite à une 'exposition accidentelle à un coup de feu', le registre n'enregistre aucune donnée», ajoute encore la ministre, en guise de réponse au député qui s'interrogeait sur des possibles cas au Luxembourg, comme il en existe aux Etats-Unis.

Un chiffre record

Il s'agit ni plus ni moins d'un chiffre record qui n'avait plus été aussi haut depuis plus de dix ans. Faut-il y voir un effet des confinements successifs qui ont joué un rôle très important sur la santé mentale des personnes fragiles ? Rien n'est moins sûr. «Parmi les 81 personnes tuées par arme à feu entre 2010 et 2020, toutes étaient majeures», a précisé la ministre qui a également rappelé qu'un homicide s'est produit en 2020 au Luxembourg.

Gilles Baum souhaite lever le tabou du suicide Les députés vont débattre ce jeudi à la Chambre de la question du suicide, alors que les conséquences de la crise sanitaire sur le mental des Luxembourgeois se font durement ressentir.

On rappelle qu'en mars 2021, le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (Cepas) estimait que les idées suicidaires des adolescents étaient en effet en hausse de 15%. Sur la plateforme en ligne de l'association, ils étaient ainsi 313 jeunes à faire part de leurs inquiétudes en 2020, contre 237 en 2019. Soit une augmentation de plus de 30%. Parmi eux, 33 confiaient penser au suicide en 2020, contre 24 un an auparavant. Douze ont également parlé de s'automutiler, un chiffre multiplié par quatre par rapport à l'année précédente.

En moyenne, entre 70 et 80 personnes se donnent la mort chaque année au Luxembourg. En 2018, ce chiffre avait baissé à 58 suicides. Rappelons que les bénévoles de SOS Détresse peuvent être contactés en ligne ou en appelant le 45 45 45 tous les jours de 11h à 23h, et jusqu'à 3h du matin les vendredis et samedis. Notons également que le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CEPAS) est joignable via la helpline 8002-9393. Ce numéro est accessible tous les jours ouvrables entre 8 et 18 heures.

