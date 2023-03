En 2021 et 2022, 58 euthanasies ont été enregistrées. La pratique continue donc de se développer au Grand-Duché.

Un nombre à nouveau record d'euthanasies au Luxembourg

Simon MARTIN En 2021 et 2022, 58 euthanasies ont été enregistrées. La pratique continue donc de se développer au Grand-Duché.

Il y a quelques semaines, nous donnions la parole à Claudette Pierret. Cette habitante de Longwy (France) est l'ancienne déléguée adjointe de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Cette dernière milite depuis de très nombreuses années afin de permettre à tout malade qui le souhaite d'avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté. Que ce soit en Belgique, en Suisse, mais aussi au Luxembourg.

En effet, si l'on évoque souvent le cas de la Belgique et de la Suisse, au Grand-Duché, l'euthanasie et l'assistance au suicide sont également légales depuis 2009. «Après, même après cette loi, le Luxembourg ne veut pas devenir le pays du ''tourisme de la mort''», confiait la militante. Il n'empêche que le pays suit de près l'évolution des euthanasies sur son territoire. En marge de l'introduction de la loi en 2009, une commission nationale a vu le jour. Celle-ci réalise, tous les deux ans, un bilan chiffré des personnes ayant eu recours à un suicide assisté ou une euthanasie.

Le dernier rapport en date a été remis ce mardi à la Chambre des députés. On y apprend notamment qu'en 2021 et 2022, 58 euthanasies ont été enregistrées. «8 euthanasies ont été pratiquées dans un centre intégré ou dans une maison de soins, 23 au domicile du patient, 24 dans un établissement hospitalier et 3 en un lieu privé», précise le rapport.

C'est encore plus qu'en 2019/2020, qui avaient pourtant déjà été des années record en termes d'euthanasies. La pratique continue donc de se développer au Luxembourg.

Aussi, sur ces deux dernières années, 778 dispositions de fin de vie ont été reçues, émanant majoritairement d'hommes âgés de 60 à 79 ans. «Si en 2021, le nombre des euthanasies pratiquées correspond à celui de l’année précédente, c’est surtout en 2022 que ce nombre a considérablement augmenté. Cette augmentation ne peut s’expliquer que par une communication accrue aux intéressés quant aux possibilités offertes actuellement au Luxembourg», peut-on lire dans le rapport de la commission.

Deux personnes âgées de moins de 39 ans euthanasiées

Ainsi, on y apprend notamment que les affections étaient, dans 12 cas, une maladie neurodégénérative, dans 8 cas une maladie neuro-vasculaire, un cas de maladie de système et dans tous les autres cas (37) des cancers. Aussi, dans deux cas, en 2021/2022, deux patients euthanasiés étaient âgés entre 20 et 39 ans et une dizaine étaient âgés entre 40 et 59 ans. «Il est apparu des déclarations que les euthanasies se sont déroulées de manière sereine et digne. Même si le nombre des médecins disposés à pratiquer une euthanasie reste relativement limité, il a néanmoins augmenté par rapport aux années précédentes».

À noter qu'un seul et unique suicide assisté a été répertorié au Luxembourg au cours des deux dernières années écoulées.

Outre les chiffres, la commission pointe du doigt et déplore, dans son rapport, qu'en plus de douze ans et malgré diverses demandes, la CNS n'a pas encore procédé à la tarification des actes d'euthanasie et d'assistance au suicide.



