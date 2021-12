Une magnifique ambiance de Noël a régné samedi lors du traditionnel Noël de la Rue au centre culturel de Hollerich, réservé aux personnes en situation de précarité.

Luxembourg 4 min.

Des fêtes solidaires

Un Noël chaleureux pour des personnes dans le besoin

Une magnifique ambiance de Noël a régné samedi lors du traditionnel Noël de la Rue au centre culturel de Hollerich, réservé aux personnes en situation de précarité.

(S.MN. avec Franziska JÄGER) D'un côté, il y a le monde des autorisations administratives et des ordres du ministère de la Santé. De l'autre, il y a celui des personnes qui, lors du jour de Noël, aspirent à la proximité et à l'attention. Pour la 40e fois, le Noël de la Rue a organisé une fête de Noël pour ceux qui n'ont pas de maison ou qui en ont une, mais qui vivent dans la pauvreté et la solitude.

Environ 300 personnes au Noël de la Rue Depuis 36 ans, Noël de la Rue propose aux personnes démunies un repas de Noël et une après-midi à passer ensemble dans une atmosphère festive.

Les personnes en marge de la société préoccupent Léon Kraus, ancien pasteur et enseignant depuis qu'il a 23 ans. En ce 25 décembre, peu après 17 heures, ce dernier est submergé par les émotions lorsqu'il se tient devant les 50 bénévoles au centre culturel de Hollerich pour les remercier de leur engagement.

«Cette incertitude permanente de savoir si cela allait marcher ou non nous a tous pesé au sein du comité d'organisation du Noël de la Rue», explique l'organisateur Léon Kraus, qui était plongé dans les préparatifs avec son équipe depuis septembre.

«Nous avons besoin de justificatifs pour tout, afin de pouvoir tout retracer en cas d'urgence. Cela fait partie de la normalité depuis le covid et nous en avons strictement tenu compte, mais avec toute cette planification, l'humanité s'est perdue, j'avais presque oublié de quoi il s'agissait vraiment ici.»

Chaque visiteur s'est vu offrir un cadeau le jour de Noël. Photo: Alain Piron

Léon Kraus veut dire par là qu'il faut être là pour les autres, distribuer des mots de réconfort et aussi des repas chauds, des cadeaux, de la musique. Les 150 personnes qui se sont rendues à Hollerich le 25 décembre à 11h45, frigorifiées, affamées et fatiguées, ont quitté la salle des fêtes en fin d'après-midi avec des cadeaux dans les mains, des étincelles plein les yeux et un petit peu d'espoir. L'organisateur a alors su que ce qu'il fait depuis maintenant 40 ans est juste.

Yussuf (nom modifié), est l'un des premiers à faire la queue dans la rue Emile Lavandier. Ce Tunisien de 36 ans n'a pas de carte d'identité sur lui, mais personne ne sera refusé ici aujourd'hui. C'est important pour Léon Kraus. Pour lui, la dignité humaine passe avant tout - chacun doit pouvoir oublier son quotidien pendant quelques heures.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le quotidien de Yussuf est marqué par l'agitation. Il a quitté son pays d'origine après l'arrivée de la révolution arabe dans ce pays d'Afrique du Nord il y a dix ans, il a d'abord fui en France, puis il a tenté sa chance en Finlande, «il y faisait trop froid», et même au Luxembourg, où il est depuis six ans, il n'a pas encore trouvé de travail, malgré les diplômes qu'il montre sur son téléphone portable. «Je suis en bonne santé, j'ai des forces, pourquoi n'ai-je pas le droit de travailler ?», demande-t-il.

La ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) n'a pas manqué de distribuer elle-même des repas aux personnes dans le besoin. Photo: Noël de la Rue

De temps en temps, il prend des emplois de peintre et gagne un peu d'argent au noir. En raison d'une bagarre avec un agent de sécurité survenue devant le foyer temporaire pour sans-abri de la Wanteraktioun (WAK) au Findel, il ne peut plus y dormir pour le moment.

«Pour moi, c'est le vrai Noël ici»



Les hôtes ne sont pas tous des sans-abri. «Nous avons aussi ici beaucoup de personnes seules, qui n'ont plus de famille ou de contacts sociaux», explique Léon Kraus. Mais il y a aussi des familles nombreuses qui n'ont que peu de moyens financiers à disposition.

Autour d'un menu à trois plats (soupe de potiron, filet de volaille avec du riz ou une version végétalienne ainsi que la traditionnelle bûche), fourni par la société Sodexo, on discute avec son voisin de table. Que l'on soit vacciné ou non ne joue aucun rôle - tout le monde, y compris les bénévoles, doit passer un test rapide à l'entrée et reçoit un petit ruban de couleur. «Pour moi, c'est le vrai Noël ici», dit une bénévole venue de Steinfort.

La gratitude, non seulement chez l'homme, mais aussi chez l'animal, pour l'amour, la sécurité et quelques heures agréables passées entre amis. Photo: Alain Piron

Dans la maison relais locale, elle a peint avec des enfants 300 sacs en jute que chaque hôte reçoit à Hollerich et à Esch, où une fête similaire se déroule à plus petite échelle. «Je passe le réveillon de Noël en famille, mais au Noël de la Rue, nous recevons tellement de gratitude en retour de la part des gens, il y a un tel sentiment de paix qui m'envahit», dit-elle.

Des yeux qui scintillent

Au cours de l'après-midi, les visiteurs tentent leur chance au bingo et des animations musicales sont également organisées. Le Père Noël apporte des cadeaux : des ponchos, des produits d'hygiène et des friandises. Tous les cadeaux ont encore leurs étiquettes, tout a été acheté neuf. Léon Kraus n'a rien contre les objets d'occasion, «mais pas à Noël, s'il vous plaît».

Les yeux du Tunisien Yussuf scintillaient également ce soir-là : la ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) était venue à Hollerich avec ses deux filles à l'heure du déjeuner pour distribuer des repas aux personnes dans le besoin pendant trois heures. Elle s'est fait photographier avec l'un ou l'autre des invités et a aidé là où on avait besoin d'elle. A la fin, Yussuf a pu monter dans le bus en direction du Findel.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.