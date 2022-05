Samedi soir, les services de secours ont dû intervenir sur plusieurs accidents. Un motard a notamment été grièvement blessé suite à une chute.

De nombreuses interventions

Un motard grièvement blessé après une chute

Dustin MERTES Samedi soir, les services de secours ont dû intervenir sur plusieurs accidents. Un motard a notamment été grièvement blessé suite à une chute.

Samedi soir, un accident de moto s'est produit sur le CR356 entre Savelborn et Freckeisen. Le motard a été grièvement blessé, selon la police grand-ducale. Alors qu'un groupe de motards étrangers circulait sur le parcours, un conducteur est sorti de la route, a perdu le contrôle de sa moto et a fait une grave chute. Le blessé grave a dû être transporté à l'hôpital par l'hélicoptère de secours. Les forces d'intervention de Fels, Ermsdorf, Medernach et Waldbillig ont été mobilisées.

Accidents sur le CR132 et la N8

Un peu plus tard, un autre motard a chuté sur le CR132 entre Bruch et Bech et a été blessé. Des secouristes d'Echternach et de Consdorf sont intervenus. Vers 20 heures, les forces d'intervention de Steinfort et Hobscheid ont dû intervenir pour un accident de voiture sur la N8 entre Hobscheid et Saeul.

Une voiture y était entrée en collision avec un arbre et le conducteur avait été blessé. La route a été temporairement fermée pour permettre le déblaiement du lieu de l'accident. Un test d'alcoolémie effectué par la suite a révélé que le conducteur était sous une influence considérable de l'alcool.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.