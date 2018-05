Dimanche soir, un motard a été tué dans un accident à Kleinhoscheid. L'homme a fait une sortie de route et a percuté un arbre.

Un motard décède dans un accident de la route

(m.r.) - L'accident s'est déroulé sur la CR330 entre Kleinhoscheid et Eschweiler. Le conducteur de la moto a fait une sortie de route et a percuté un arbre. On ignore encore les raisons de l'accident. L'homme, un Néerlandais de 35 ans, est décédé des suites de ses blessures.



Il s'agit du sixième accident de moto mortel cette année. Le 12 mai, un cycliste de 13 ans a été gravement blessé à la tête malgré son casque après avoir été heurté par une voiture entre Hesperange et Howald. Il a été déclaré en mort cérébrale à l'hôpital.









