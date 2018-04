Une fois de plus, un motard est mort dans un accident sur les routes luxembourgeoises. Un Belge de 20 ans a perdu le contrôle de son véhicule entre Eschweiler et Erpeldange, près de Wiltz, ce mercredi peu avant 14 heures.

Un motard belge de 20 ans meurt sur la route ce mercredi

(SH trad. SW) - C'est décidément une série noire. Après un premier accident mortel, ce dimanche 15 avril, au Mont Saint-Nicolas et un second, lundi matin entre Bissen et Vichten, un troisième motard a donc perdu la vie pour une raison inexpliquée.

Il a perdu le contrôle de son véhicule, a quitté la route et est passé au-dessus des barrières de sécurité avant de s'écraser contre un arbre. Originaire de Spa en Belgique, et seulement âgé de 20 ans, le jeune homme n'a pas survécu.

La route a dû être fermée temporairement, elle est à présent ré-ouverte.