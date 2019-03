Un mort et un blessé grave sur l'A1

Dans la nuit de lundi à mardi, une personne a perdu la vie sur l'autoroute de Trèves. C'est le deuxième accident mortel sur les routes du pays depuis le début de l'année, selon le décompte de wort.lu.

Christelle BRUCKER Dans la nuit de lundi à mardi, une personne a perdu la vie sur l'autoroute de Trèves. C'est le deuxième accident mortel sur les routes du pays depuis le début de l'année, selon le décompte de wort.lu.

Un grave accident de la route a coûté la vie à un automobiliste dans la nuit de lundi à mardi sur l'autoroute A1 au niveau du Potaschberg. Mardi matin, l'A1 était toujours fermée à la circulation sur 12 km, entre le lieu de l'accident et Munsbach, pour permettre à la police de relever des éléments pour l'enquête car les circonstances du drame ne sont pas claires.

Selon les premières informations, un camion et une voiture se seraient percutés vers 3h30 au niveau de la bretelle d’autoroute. Le passager de la voiture est décédé sur place tandis que le conducteur a été transporté à l'hôpital entre la vie et la mort.



Il s'agit du deuxième accident grave sur cette portion d'autoroute depuis le début de l'année, après celui d'un conducteur qui avait fait plusieurs tonneaux dans son véhicule, alors qu'il roulait en direction de Trèves et avait dû éviter des animaux.

Chaque année, les autorités mènent une enquête minutieuse sur les cas d'accidents mortels pour en déterminer les causes exactes (fatigue, malaise cardiaque, suicide, etc.) et analyser les comportements à risque des usagers de la route (port de la ceinture, alcool, stupéfiants, etc.). C'est pourquoi les statistiques de 2018 ne seront révélées que dans plusieurs semaines.

Cependant, selon le décompte de wort.lu, c'est déjà la deuxième personne qui perd la vie dans un accident de la circulation cette année au Luxembourg. Un arbre s'était écrasé sur le véhicule de la première victime à Blumenthal lors d'une tempête en début de mois. En 2017, entre janvier et mars, 6 personnes avaient déjà perdu la vie sur les routes luxembourgeoises. Au mois de décembre, on dénombrait 25 victimes tuées.