Le montant de base de l'allocation familiale passera à 299,85 euros en avril, en raison de la tranche indiciaire de l'année dernière qui est reportée au 1er avril 2023.

Indexation des allocations familiales

Un montant de 299 euros par enfant dès le mois d'avril

(m. m. avec Diana ALVES) - Avec le système de l'index, il n'y a pas que les salaires et les pensions qui augmentent. Les allocations familiales suivent aussi la même hausse et bénéficient donc pour février d'une augmentation de 2,5%, déclenchée par l'inflation. Une hausse similaire interviendra en avril, mois au cours duquel sera versée la tranche indiciaire reportée l'année dernière.

Le salaire minimum qualifié dépassera 3.000 euros en avril À partir du mois d’avril, le salaire minimum pour les travailleurs non qualifiés passera également de 2.387,40 à 2.508,26 euros.

Pour février, le forfait par enfant passe à 292,54 euros. En avril, avec le nouvel index, ce montant sera de 299,85 euros par enfant. Il s'agit de la valeur par enfant jusqu'à l'âge de cinq ans. A partir de cet âge, il y a une majoration en fonction de la tranche d'âge du mineur.

Les familles avec enfants nés avant le 1er août 2016 sont toujours couvertes par l'ancienne loi sur les allocations, dont le montant augmente en fonction du nombre d'enfants.

Dans le cadre de cette indexation, rappelons également que le salaire social minimum augmente. En janvier, ce dernier a par ailleurs augmenté de 3,2% dans le cadre du mécanisme d'«ajustement des minima sociaux». La loi dispose en effet que le salaire social minimum, les pensions et le REVIS «peuvent être adaptés en fonction du niveau moyen de rémunération».

En avril, le salaire minimum pour les personnes non qualifiées passera à 2.508,26 euros et le salaire minimum pour les personnes qualifiées atteindra quant à lui 3.009,91 euros.

Une troisième tranche indiciaire en 2023

Selon les dernières prévisions du Statec, une troisième tranche indiciaire devrait tomber courant de cette année 2023, ce qui a poussé le gouvernement à convoquer une tripartite avec les partenaires sociaux le 3 mars prochain.

En raison du contexte inflationniste encore bien présent, une indexation supplémentaire pourrait s'ajouter lors du second trimestre 2024, a indiqué récemment l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Grâce aux aides de l'État mises en place pour freiner les prix de l'énergie, un ralentissement de l'inflation est constaté depuis octobre et le taux est même repassé sous la barre des 5% en janvier, une première depuis un an. Sans ces aides étatiques sur les prix de l'énergie et sans la baisse de la TVA entrée en vigueur début janvier, l'inflation aurait atteint 7% en 2022 et 7,5% en 2023, entrainant ainsi six déclenchements de l'index entre mars 2022 et la fin de l'année 2023.

