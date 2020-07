Voilà un équipement qui, visiblement, avait toute son utilité sur la N11, entre Waldhof et Gonderingen. Depuis son installation en juin, chaque jour, il a repéré une vingtaine d’excès de vitesse.

Un mois et déjà 589 flashes pour le radar de Waldhof

(pj avec SH) - Sur la N11, la section entre Waldhof et Gonderingen ne fait que 3,8 kilomètres mais il est bien difficile pour certains de ne pas appuyer sur l'accélérateur dans cette belle ligne droite. Et si depuis un mois, le radar-tronçon a été mis en service, il n'a pas tardé à repérer les automobilistes en infraction. 589 flashes en un mois, et cela alors que les transports ne sont pas à leur pic, cela promet...

Dans 580 cas, il s'agissait d'un dépassement de la vitesse tolérée mineur. Les fautifs, repérés entre 91 et 110 km/h, s'en sont tirés avec une amende de 49 euros. Mais pour neuf autres conducteurs, l'infraction a dépassé les 110 km/h. Les chauffards ont non seulement dû s'acquitter d'une contravention à 145€ mais ont aussi vu deux points être retirés de leur permis.



Calculant désormais la vitesse moyenne entre deux points, le nouveau dispositif de Waldhof a été déclenché trois fois moins que le radar fixe anciennement en place à cet endroit, tient à faire savoir le ministère de la Mobilité.

En 2019, 282.703 avertissements taxés ont été dressés contre des chauffeurs un peu trop pressés sur l'ensemble du réseau routier. Dont 272.102 avertissements taxés à 49 euros et 10.601 avertissements taxés à 145 euros. 2.023 délits de grande vitesse ont aussi pu être constatés.



Les prochains radars à être installés dans le pays ont d'ores et déjà été annoncés par le ministre François Bausch (Déi Gréng). Vers décembre 2020/janvier 2021, il s'agira d'implanter le premier "radar feux rouges" du Luxembourg, place de l'Étoile dans la capitale. Le dispositif sera complété, en 2021, par l'installation de deux autres "radars feux rouges" à Hollerich et au Schlammestee.





