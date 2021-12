Un groupe d'étudiants de l'Université du Luxembourg vient de décrocher son billet pour la station spatiale internationale. En tout cas, une de ses expériences, sur la culture des cellules en apesanteur, va être menée dans le vaisseau.

Luxembourg 2 min.

Recherche

Un mois d'expérimentation spatiale offert à l'UNI

Patrick JACQUEMOT Un groupe d'étudiants de l'Université du Luxembourg vient de décrocher son billet pour la station spatiale internationale. En tout cas, une de ses expériences, sur la culture des cellules en apesanteur, va être menée dans le vaisseau.

Elles étaient dix en lice au départ, mais seulement quatre équipes d'étudiants ont été retenues pour le concours «Überflieger 2». Et, bingo, il y a bien une formation luxembourgeoise dans le lot. Ainsi, après avoir présenté sur papier puis défendu devant un jury leur idée, le projet BRAINS développé entre les murs de l'Uni prendra prochainement la route des étoiles. Direction le laboratoire de l'ISS, la station spatiale internationale.

La Nasa dévie un astéroïde pour sauver la Terre Dans un peu moins d'un an, un vaisseau spatial s'écrasera volontairement à la surface d'un astéroïde. Qualifiée de "défense planétaire", cette mission doit permettre à l'humanité d'être parée en cas de menace d'impact à l'avenir.

Joli cadeau qui va permettre à ces étudiants chercheurs de voir comment se développent tout là-haut des petits ensembles de cellules. Des "organoïdes'' pour être précis qui s'avèrent précieux soit dans la prévention de certaines maladies, soit dans leur traitement. Tout l'espoir du groupe luxembourgeois est de développer, loin de la gravité terrestre, des amas de cellules moins compacts et de taille restreinte que sur la planète bleue.

Ainsi, trente jours durant, les échantillons que les étudiants de l'UNI auront pris soin de conditionner dans une box au format (10x10x20 cm) et poids strictement limités tourneront en orbite. Le tout sous la bonne garde des spationautes de l'ISS qui, ensuite, renverront le pack sur Terre pour que l'analyse se poursuive. Sachant que le projet bénéficie aussi d'une bourse de 20.000 euros pour être mené à bien, facile d'imaginer la satisfaction des initiateurs de BRAINS (Biological Research using Artificial Intelligence for Neuroscience in Space).

Au pied de la fusée Heureux les gagnants du concours Überflieger 2. Non seulement ces étudiants verront leur initiative filer vers l'ISS fin 2022 ou début 2023, mais les organisateurs leur promettent aussi une place pour assister au décollage de la fusée porteuse de tous leurs espoirs scientifiques.

Une joie qu'ont pu partager leurs camarades des trois autres équipes sélectionnées au final. Ainsi, l'Agence spatiale luxembourgeoise et son homologue allemand ont aussi retenu les projets ADDONISS soutenu par l'Université technique de Munich, FARGO de l'Université de Stuttgart et de Glücksklee de l'Université Leibniz de Hanovre.

Pour cette dernière expérience, il s'agira d'envoyer au firmament du trèfle à quatre feuilles. Pas pour porter chance à l'équipage, mais bien pour observer les relations entre le végétal et le substrat où plongent ses racines. Rien de fantaisiste, car ce type de recherche permettra d'envisager comment, demain, les futures missions spatiales de longue durée pourront cultiver des plantes par elles-mêmes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.