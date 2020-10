Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat chargé des Français de l'étranger, est venu au lycée français, jeudi matin, pour évoquer la mémoire de Samuel Paty. Occasion pour le membre du gouvernement de saluer les valeurs qui font la spécificité de l'enseignement public dans et au-dehors de l'Hexagone.

Luxembourg 2 min.

Un ministre à Vauban pour défendre «l'esprit français»

Patrick JACQUEMOT Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat chargé des Français de l'étranger, est venu au lycée français, jeudi matin, pour évoquer la mémoire de Samuel Paty. Occasion pour le membre du gouvernement de saluer les valeurs qui font la spécificité de l'enseignement public dans et au-dehors de l'Hexagone.

Au total, le réseau d'établissements français d'enseignement compte 535 écoles et lycées à l'étranger. Mais c'est à Luxembourg et plus précisément au lycée Vauban, que le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie a choisi de faire halte ce jeudi. Jean-Baptise Lemoyne souhaitait ainsi évoquer le drame qui a coûté la vie à un professeur d'histoire-géographie, vendredi dernier. Occasion pour lui de croiser une classe de terminale.

«J'étais mercredi après-midi aux côtés du président Macron, à la Sorbonne à Paris, pour saluer la mémoire de cet enseignant décapité pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet, indique le représentant du gouvernement Castex, nommé en juillet. Là, je souhaitais en parler avec la communauté éducative et les jeunes.» Et justement avec les élèves, l'homme politique a pu évoquer la situation au-delà de la tragédie. «Toute l'idée était de faire comprendre que l'enseignement ne transmettait pas que des savoirs, des connaissances, mais aussi des valeurs».

«La France doit un immense merci au Luxembourg» L'épisode covid-19 aura marqué une nouvelle étape dans les relations entre l'Hexagone et le Grand-Duché. A l'occasion du 14 Juillet, l'ambassadeur de France revient sur cette nécessité de poursuivre une collaboration fructueuse pour les deux pays.

Et s'il faut employer les grands mots pour se faire comprendre, le secrétaire d'Etat n'hésite pas à parler «d'esprit français». Celui qui veut instruire chacun, mais celui qui veut aussi donner à chaque citoyen les moyens de se forger son propre point de vue dans le respect de l'opinion de l'autre. Avec les terminales, Jean-Baptiste Lemoyne a donc fait un «remue-méninges». Mettant en avant aussi bien le rôle de celui qui enseigne que de celui qui reçoit.

Sans oublier que la visite aux scolaires était aussi faite pour rassurer. «Bien entendu que les adultes comme les jeunes peuvent avoir des craintes quand on voit jusqu'où vont ces odieux personnages. Mais je suis venu dire que la République ne baissera pas les bras, et que la France donc ses élèves, ses professeurs, ne doivent pas avoir peur.»



Au deuxième rang Si les Portugais forment de loin la plus grande communauté européenne étrangère au Luxembourg avec plus de 95.500 représentants, les Français figurent à la seconde place. Mais n'en déplaisent aux Gaulois, ils ne constituent qu'un peu moins de 8% de la population totale.



Après l'hommage à Samuel Paty, Jean-Baptiste Lemoyne a rejoint l'ambassade de France. C'est là qu'il avait rendez-vous avec les élus consulaires, les présidents d'associations françaises et les représentants de la communauté tricolore du Grand-Duché.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.