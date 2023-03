La police a lancé un appel à témoins suite à la disparition de David Yaël Coelho Pedrosa, âgé de dix ans. Il n'a plus été vu depuis ce mercredi matin, 8h.

Disparition

Un mineur de Heinerscheid a disparu

David Yaël Coelho Pedrosa, 10 ans, de Heinerscheid, a disparu. Le garçon a été vu pour la dernière fois vers 8 heures à Marnach ce mercredi matin.

La police a lancé un appel à témoins dans le cadre de cette disparition.

David Yaël Coelho Pedrosa a des cheveux courts et foncés et mesure environ 1,60 m. Il était vêtu d'une veste d'hiver verte, d'un pantalon bleu foncé, d'un pull noir et de chaussures bleues et portait un sac à dos noir.

Toute information concernant le garçon disparu et le lieu où il se trouve doit être communiquée auprès du commissariat de Troisvierges par téléphone au (+352) 244 87 1000 ou par e-mail.



