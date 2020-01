Le juge de la Jeunesse de Luxembourg a décidé ce vendredi d'incarcérer de manière transitoire un jeune homme âgé de 17 ans au Centre pénitentiaire. Une décision justifiée par le fait que l'adolescent a affiché un comportement très agressif, et ce, dès son plus jeune âge.

Un mineur d'âge placé en détention à Schrassig

Une mesure «exceptionnelle» et «transitoire». C'est ainsi que le Parquet de Luxembourg qualifie la décision du juge de la Jeunesse de Luxembourg de placer un mineur âgé de 17 ans en détention au Centre pénitentiaire de Schrassig. Selon le Parquet, une telle issue était devenue «inéluctable» suite au comportement «très agressif» de l'adolescent, ce «dès son plus jeune âge». Le jeune homme est en effet coupable de nombreuses infractions pénales graves, dont des faits de viol, de vols à l’aide de violences et de menaces, ainsi que de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail.

Cette décision d'incarcération est la conséquence d'une réunion de concertation entre professionnels en date du 14 janvier. Ces échanges initiés par le juge de la Jeunesse en charge du mineur ont conclu que le Luxembourg ne dispose pas d’une institution adaptée aux besoins spécifiques de ce mineur. Par ailleurs, vu que les recherches d’une telle institution à l’étranger se sont avérées jusqu'à présent infructueuses.

Mineurs détenus à Schrassig: Claudia Monti met les points sur les "i" Nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose le médiateur aux autorités. Les arguments du parquet n'ont pas convaincu Claudia Monti qui déclare, dans une nouvelle lettre ouverte, qu'aucune raison ne justifie le séjour de 2 mineurs à Schrassig actuellement.

Placé depuis 2014 dans différentes institutions tant à l’étranger qu’au Luxembourg, l'adolescent qui aura 18 ans en 2020 se trouve depuis 13 mois à l’Unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l’État (Unisec), opérationnelle depuis le 1er novembre 2017 à Dreiborn. Auteur de nombreuses fugues, le mineur refuse toute aide, et pire, menace et agresse de plus en plus régulièrement les professionnels chargés de s’occuper de lui. Bref, la situation est devenue intenable à l'Unisec.

Le Parquet de Luxembourg rappelle que la loi relative à la protection de la jeunesse stipule qu'«un mineur peut être placé dans un établissement disciplinaire de l'État (...) si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d’éducation ou de préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du mineur en cause».