Armé d'un couteau

Un mineur braque un bureau de tabac à Hollerich

Après s'être enfuit des lieux, le suspect a rapidement été retrouvé par les forces de police.

(BaL) - C'est armé d'un couteau qu'un mineur a tenté de braquer un bureau de tabac à Hollerich. Les faits se sont déroulés dans l'après-midi du mercredi 29 décembre, aux alentours de 14h30, dans la rue de Bouillon. En montrant son arme au caissier, le suspect a demandé de se faire remettre le contenu de la caisse, avant de prendre la fuite en direction du quartier de la gare, rapporte la police grand-ducale.

Les fonctionnaires n'ont pas mis longtemps à localiser le suspect. Une patrouille s'est lancée à sa recherche peu après les faits, et le jeune malfaiteur a été arrêté à seulement deux kilomètres des lieux du braquage, dans la rue Am Grëndchen. Les policiers lui ont passé les menottes, tout en confisquant l'argent volé et l'arme du crime.

Après l'arrestation, le parquet a ordonné l'établissement d'un rapport contre l'auteur. Ce dernier étant mineur, un rapport de protection de la jeunesse a également été créé.

