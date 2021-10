Lancée en 2019 à l'échelle de l'UE, une pétition sur la protection des abeilles et des agriculteurs a reçu suffisamment de soutiens pour contraindre la Commission européenne à agir en ce sens.

Luxembourg 2 min.

Initiative citoyenne

Plus d'un million de signatures pour sauver les abeilles

Patrick JACQUEMOT Lancée en 2019 à l'échelle de l'UE, une pétition sur la protection des abeilles et des agriculteurs a reçu suffisamment de soutiens pour contraindre la Commission européenne à agir en ce sens.

(pj avec AFP) - Le compte est bon : avec 1.154.024 signataires, la pétition pour «sauver «les abeilles et les agriculteurs» est un succès. De quoi ravir les neuf ONG à son initiative. De quoi satisfaire aussi le collectif luxembourgeois composé de Greenpeace, natur&ëmwelt et du Mouvement Ecologique qui ont apporté leur soutien à ce texte, et permis de butiner 5.293 soutiens au Grand-Duché. Mais ce sont principalement en Allemagne (570.973 signatures), en France (103.183) et aux Pays-Bas (102.228) que l'action a le plus porté.

Protéger l'alouette lulu ou le triton crêté a un prix En quatre ans, le Luxembourg a misé 165 millions d'euros dans le suivi des espèces animales menacées sur son territoire. Et pas un remerciement de la part de la chouette chevêche...

«Nous demandons à la Commission de proposer des actes juridiques visant à supprimer progressivement les pesticides de synthèse d'ici à 2035, rétablir la biodiversité et aider les agriculteurs pendant cette phase de transition», demande le texte. Il souhaite également voir «réduire progressivement de 80% l'utilisation de pesticides de synthèse dans l'agriculture de l'UE d'ici à 2030, en commençant par supprimer les produits les plus dangereux, de manière à ne plus recourir à des pesticides de synthèse à l'horizon 2035; restaurer les écosystèmes naturels dans les zones agricoles pour que l'agriculture devienne un moyen de rétablir la biodiversité».

Ce succès historique pour une telle initiative citoyenne européenne oblige désormais la Commission européenne et le Parlement à répondre à cette interpellation. «Les citoyens européens soutiennent l'objectif de réduction des pesticides du Green Deal européen mais exigent plus que la réduction proposée de 50%, qui, selon les scientifiques, n'empêcherait pas l'effondrement de la biodiversité», relève Helmut Burtscher-Schaden, chargé de campagne de l'ONG autrichienne Global2000.

Le gouvernement au chevet des insectes pollinisateurs Grâce à la mise en œuvre de son plan national d'action, le ministère de l'Environnement entend enrayer le déclin des hyménoptères, papillons à deux ailes et autres coléoptères.

Les initiateurs de cette initiative vont rencontrer des représentants de la Commission européenne dans un délai d'un mois. Ils pourront ensuite présenter leurs idées au Parlement européen dans un délai de trois mois. La Commission européenne a six mois pour présenter l'action qu'elle compte mener en réponse à cette initiative.

Maillon indispensable des écosystèmes, l'abeille est en constant recul. La faute à la pollution, l'usage irraisonné de pesticides autant qu'aux monocultures. Elle fait aussi l'objet d'attaques naturelles avec la multiplication des frelons asiatiques sur le continent européen.