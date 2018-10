Depuis son inauguration en date du 10 décembre 2017, le funiculaire a accueilli son millionième passager en août dernier.

Un million de passagers pour le funiculaire!

(SW) - Le funiculaire attire quotidiennement 5.000 à 6.000 voyageurs en moyenne. Il constitue l’élément clé du pôle d’échange intermodal Pfaffenthal-Kirchberg, connectant entre eux le réseau ferroviaire luxembourgeois, le tram, les bus et les mobilités actives.

Dans un an et demi, le funiculaire grimpera jusqu'au Kirchberg Le titanesque chantier du funiculaire et de la construction du nouvel arrêt Pfaffenthal-Kirchberg va bon train. Le 10 décembre 2017, soit dans un an et demi, les voyageurs arriveront directement en train au pied du Pont Rouge, grimperont la pente en 63 secondes avec le funiculaire et arrivés sur le Plateau du Kirchberg prendront le Tram. En attendant, visitez ce vrai «chantier de montagne» en grandeur nature.

Le pôle d’échange étant situé à proximité du Pont Rouge, ce funiculaire permet aux voyageurs de se déplacer facilement entre l’arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg en bas du Pont Rouge et la plateforme du pôle d’échange située sur le plateau du Kirchberg. D’ici, les passagers peuvent continuer leur voyage vers les quartiers de Kirchberg, de Limpertsberg ou vers la Ville-Haute.

Ainsi, le nouvel arrêt ferroviaire et le funiculaire permettent, par exemple, à une personne venant d’Ettelbruck et qui travaille au Kirchberg de gagner 22 minutes sur un trajet. Ou encore des mélomanes, désirant se rendre à la Philharmonie afin d’admirer les nouveaux chefs-d’œuvre classiques, profitent régulièrement du service des CFL train-funiculaire.

Le Musée Dräi Eechelen ou encore le Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg sont d’autres points d’intérêt culturels facilement accessibles grâce aux nouvelles infrastructures.

Le parcours du funiculaire est l’un des plus courts au monde avec une longueur de 200 mètres et un dénivelé de près de 40 mètres entre l’arrêt ferroviaire et le plateau du Kirchberg. Le temps d’un trajet simple est d’une minute.

Tram, trains, funiculaire et bus chamboulent Luxembourg «Good Morning Mobilitéit» et bienvenue dans la nouvelle réalité des transports urbains! Le dimanche 10 décembre, la Ville de Luxembourg inaugurera deux nouvelles gares, son tram, le premier funiculaire du pays, une vraie piste cyclable et deux pôles d'échange au Kirchberg. Zoom sur les grands changements à venir et leurs conséquences pour les voyageurs.

Les horaires d’ouverture du funiculaire sont adaptés à ceux de la circulation des trains. Avec un ensemble de quatre cabines, réparties sur deux systèmes indépendants, le funiculaire fait 11,8 mètres de long et 3,5 mètres de large et chaque cabine pèse environ 17 tonnes. Chacune équipée de 16 sièges rabattables, elles peuvent accueillir un maximum de 168 passagers par cabine.

Celles-ci ont été conçues dans le but d’accueillir les personnes à mobilité réduite ainsi que les passagers souhaitant embarquer avec un landau ou un vélo. Le funiculaire est gratuitement accessible à l’ensemble des usagers des transports en commun et des mobilités actives.

D’ailleurs, la station amont du funiculaire a déjà pu accueillir divers événements organisés tout au long de l’année 2018, tels que le Blues & Jazz Rallye le 21 juillet, un concert du pianiste luxembourgeois David Ianni le 24 avril, ainsi que l’action My Urban Piano en printemps, les conférences de presse lors de l’ouverture de l’action «Autofasten» le 21 février et de la Fête de la Musique le 15 juin, ou encore pour la présentation de la galette des rois de l’association luxembourgeoise des boulangers et pâtissiers en date du 3 janvier 2018.



