En 2020

Un milliard d'euros dépensés pour protéger l'environnement

Gestion des déchets, des eaux usées ou encore protection de la biodiversité, autant de postes de dépenses qui contribuent à la protection environnementale.

Prévenir, réduire et éliminer la pollution de l'écosystème luxembourgeois, ça coûte cher. Dans son dernier Statnews, l'Institut national de la statistique et des études économiques revient sur les investissements réalisés par l'État luxembourgeois en matière de protection de l'environnement.

En 2020, près d'un milliard d'euros ont ainsi été dépensés. Dans le détail, c'est la gestion des eaux usées qui a coûté le plus cher. 51% de l'enveloppe a été dépensée pour le traitement de ces eaux, tandis que 30% a servi à gérer les déchets produits par les résidents luxembourgeois. Si ces derniers jettent moins de détritus qu'il y a quelques années, le chemin vers le zéro déchet reste long.

La protection de la biodiversité et du paysage a, pour sa part, bénéficié de 10% du total des dépenses, tandis que les 9% restants ont été investis dans la protection de l'air, des sols, des eaux souterraines et de surface. Les dépenses nationales effectuées pour protéger l'environnement ont ainsi atteint 1,3% du PIB en 2020, soit 0,3% de plus qu'en 2019. Un record!

Par ailleurs, la gestion et le traitement des eaux usées ont fait l'objet d'investissements massifs. Par rapport à 2019, 188 millions d'euros ont été investis dans ce domaine, ce qui correspond à un quasi-doublement de la somme. Une situation qui s'explique notamment par l'augmentation de la capacité de collecte et traitement des stations d'épuration et la mise en place des nouvelles stations biologiques. Au total, les investissements en matière de protection environnementale pèsent pour 4% des investissements nationaux.

