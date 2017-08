Par Sophie Wiessler

Mardi matin, une maison à Itzig a été impactée par la foudre alors que le pays était en alerte aux orages violents depuis quelques heures. Dans la nuit de mardi à mercredi, une seconde habitation, à Elvange cette fois-ci, a également été touchée par la foudre.



Les deux appartements ont subi de très gros dégâts suite à ces impacts, et de nombreux pompiers ont été déployés pour maîtriser les incendies qui suivaient.



Mais comment la foudre vient-elle à frapper une maison? Peut-on faire quelque chose pour se prémunir de ce genre d'incident? Quels gestes doit-on éviter pour limiter les risques?



Florian Pasiecznik, météorologue chez Météo Lor' nous apporte quelques réponses.



La foudre peut-elle frapper une maison?



Cela peut en effrayer plus d'un. La foudre a frappé deux maisons, mais ce n'est pas étonnant selon Florian. «Le choix de la maison peut sembler étonnant mais au regard de la forte activité électrique de lundi soir et mardi, qu'on pourrait même qualifier de "soutenue", c'est tout à fait normal», explique-t-il.

En règle générale, la foudre préfère les points les plus hauts. «Elle cherche toujours le chemin le plus court. Après il est possible qu'elle tombe dans une ville, un champ ou une maison, comme ici. Mais elle préférera toujours frapper les points les plus élevés environnants, comme les arbres proches de la maison par exemple, des pylônes...»

Or, la maison touchée ce mardi matin à Itzig se situe juste à côté d'un grand sapin et... d'un transformateur électrique.

La maison impactée à Itzig se situe entre un sapin et un transformateur électrique.

Google Street View

«C'est possible que la proximité du transformateur ait joué un rôle, tout comme le grand sapin, qui fait office de "transmetteur". Dans ce cas il semble plus probable que la foudre ait frappé la maison dans un premier temps et a filé ensuite vers le transformateur», explique Florian Pasiecznik, tout en ajoutant: «mais la foudre peut se retrouver n'importe où».

Ce genre de phénomènes n'est pas rare: cela arrive lors de gros orages principalement, mais même un "petit orage" peut provoquer ce genre de phénomènes et dégâts.

Peut-on éviter ce genre d'incidents?



Si la foudre peut nous tomber dessus comme ça, y a t-il des moyens pour éviter au possible de l'attirer? On peut par exemple, parler des para-tonnerres. Mais pour Florian, ce n'est pas exactement la solution miracle.

«Le para-tonnerre protège en partie la zone environnante, donc cela ne protège pas entièrement votre maison. L'idéal serait d'avoir une sorte de cage de Faraday tout autour des bâtiments, pour que la foudre reste sur l'extérieur».

Ce monsieur est entouré d'une "cage de Faraday", ce qui lui permet de se protéger des nuisances électriques.



Une cage de Faraday, c'est une enceinte en aluminium conductrice qui est reliée à la terre et qui permet de se protéger des nuisances électriques, comme la foudre dans cet exemple-ci.

Mais «le risque 0 n'existe pas, même avec toutes les mesures de protection mises en place, cela peut arriver», souligne le météorologue.

Les familles peuvent-elle se rendre en toute sécurité à présent dans leurs maisons? «Oui, il n'y a plus aucun risque. Le phénomène est très ponctuel. Par contre mieux vaut vérifier les installations électriques et réparer la toiture avant d'y retourner, forcément», explique-t-il.

«La foudre frappe là où le courant électrique veut passer»

Quels sont alors les gestes qui nous permettent de nous protéger un peu si un gros orage menace?

«Il faut couper le maximum d'appareils électriques/électroniques que possible. Il ne faut pas attendre que l'orage soit au-dessus de chez soi pour couper le jus. La foudre peut frapper jusqu'à 20km autour de l'orage! Soyez prévoyants», détaille Florian.

Faut-il éviter les courants d'air dans son appartement? Pas forcément. «Cela ne changera rien, la foudre frappe là où le courant électrique passe, donc en aucun cas les courants d'air attirent la foudre».

Si vous vous retrouvez en extérieur, dans un espace totalement dégagé, l'idéal est «de se mettre accroupi, à pieds joints». Idem si vous vous retrouvez en pleine forêt, le «plus gros risque, ce sont les chutes de branches: donc se mettre accroupi, à pieds joints et mains derrière la tête pour se protéger».

Et un seul maître-mot: ne surtout pas courir! «Courir augmente le potentiel de foudroiement. On produit de l'énergie en courant, et c'est justement ce que recherche la foudre. Alors si on se retrouve près de son véhicule, on s'y rend et on reste dedans sans toucher la moindre partie métallique».

