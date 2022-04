Avec une partie du personnel en arrêt maladie, le centre pour personnes âgées sur le plateau du Rham doit s'adapter. Avec le manque de personnel, le large scale testing prévu ce mardi a dû être annulé.

Manque de personnel

Un «mauvais moment à passer» pour l'établissement Rhum

Thomas BERTHOL Avec une partie du personnel en arrêt maladie, le centre pour personnes âgées sur le plateau du Rham doit s'adapter. Avec le manque de personnel, le large scale testing prévu ce mardi a dû être annulé.

La semaine dernière, le directeur de l'établissement Rhum pour les personnes âgées recensait 20 cas positifs parmi les résidents. Ce mardi, un large scale testing mensuel était prévu dans la maison de retraite, l'occasion de dresser un nouveau bilan sur le nombre de personnes atteintes du covid parmi les résidents et le personnel.

388 cas covid positifs dans les maisons de retraite Ce mardi, la ministre de la Famille Corinne Cahen a déclaré que 388 résidents étaient actuellement positifs au covid dans les maisons de retraite du Grand-Duché. Le directeur du site Op der Rhum constate une hausse de cas depuis deux semaines.

Mais finalement, ce large scale testing a été annulé à cause du manque de personnel. «Il faut toujours du personnel pour encadrer ces unités de test, mais actuellement huit employés sont absents pour raison de maladie, dont trois atteints du covid, et six personnes en congé sur 31 agents», explique Didier Titeux, chef de département de l'Assistance et soins. Ce dernier rappelle que le manque de personnel pose déjà problème depuis deux ans.

Pour le Laboratoire national de santé, il n'était pas possible de décaler la date. Didier Titeux a donc été contraint d'annuler le rendez-vous compte tenu des conditions. Le responsable parle d'un «mauvais moment à passer» pour l'établissement, avec le manque de personnel et la montée des cas positifs au covid ces dernières semaines se propageant d'un bâtiment à l'autre.

Une propagation qui s'explique selon Didier Titeux par la levée des principales mesures sanitaires. «Les résidents sortent aussi. Il y a quelques semaines un homme est sorti jouer aux cartes et quand il est rentré il avait un syndrome grippal. Après un test covid, il s'est avéré qu'il était positif.» Actuellement, cinq résidents sont encore placés en isolement.

