Luxembourg 2 min.

Un maillage du territoire pour pister les clusters

En matière de lutte contre le covid-19, si les tests à grande échelle apparaissent d'une importance capitale, l'analyse des résultats demeure tout aussi impérative pour repérer d'éventuels foyers de contagion.

(DH) - Afin de contenir la diffusion du covid-19, le ministère de la Santé a décidé de «tracer», c'est à dire de repérer, contacter et inviter à se placer en quarantaine les personnes ayant pu être en contact avec un sujet récemment infecté. Ce travail de bénédictin va être compléter par une mesure à plus grande échelle, l'analyse des plus de 200.000 tests réalisés à travers le pays. L'objectif étant de déceler les éventuels clusters, par régions et par catégories d'âge.

Une mesure qui prend aussi tout son sens à l'aune des derniers résultats communiqués par la direction de la santé. En effet, ce ne sont pas moins de 280 nouvelles infections qui ont été référencées la semaine dernière, soit bien plus en sept jours que sur le mois de mai dans son ensemble. Et si Paulette Lenert s'attendait à une reprise des infections après les dernières mesures de déconfinement, comme elle l'a indiqué tout dernièrement, elle ne pensait pas que les fêtes privées en serait la principale cause.

«Tout ne se passe pas comme prévu» La ministre de la Santé, Paulette Lenert, reconnaît que la brusque reprise des infections ne faisait pas partie du scénario espéré. Le pire serait de voir le nombre d'hospitalisations bondir d'ici quelques jours.

Selon la ministre, qui répondait à une question parlementaire signée Déi Gréng, l'analyse dans le détail permettra d'identifier les clusters d'infections régionaux. De même, l'étude indiquera «si certains groupes d'âge sont plus susceptibles de contracter et de potentiellement propager le nouveau coronavirus».

Par ailleurs, un mois après le début des tests à grande échelle, une analyse de l'occupation en fonction de la capacité de tous les sites de tests a été réalisée. Sur cette base, il a été décidé de fermer les deux stations les moins fréquentées, celles de Steinfort-Windhof et du Findel. En revanche, en raison de la très forte fréquentation de la station de tests de Colmar-Schieren, une deuxième unité a vu le jour dans le Nord, près de Diekirch (Tandel-Bleesbréck). Elle est opérationnelle depuis le 1er juillet.

