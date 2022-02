En plus d'assurer la direction de Securitymadein.lu, Pascal Steichen sera, pour une durée de trois ans, président du conseil d'administration du Centre de compétences européen en matière de cybersécurité.

Un Luxembourgeois pour diriger la cybersécurité européenne

En plus d'assurer la direction de Securitymadein.lu, Pascal Steichen sera, pour une durée de trois ans, président du conseil d'administration du Centre de compétences européen en matière de cybersécurité.

Alors que les cyberattaques sont de plus en plus récurrentes, l'Europe a décidé d'agir. L'année dernière, le Centre de compétences européen en matière de sécurité (ECCC) a vu le jour. Son objectif: permettre aux 27 Etats membres de pouvoir se tourner vers une institution experte en cas de problème, mais également de mettre en commun les investissements dans la recherche, les technologies et le développement industriel en matière de cybersécurité.

A sa tête, vient d'être nommé Pascal Steichen. Le Luxembourgeois de 46 ans, est l'actuel directeur général de l'agence publique Securitymadein.lu, une institution de cybersécurité au service de l'économie luxembourgeoise et des communes. Composé de représentants des États membres, de la Commission européenne et de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le conseil d'administration de l'ECCC s'est réuni mercredi pour effectuer cette nomination qui sera effective pour une durée de trois ans.

«J'accueille cette nomination avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Un travail d'envergure nous attend, pour construire et continuellement renforcer cette communauté cyber européenne», a réagi par voie de communiqué celui qui a rejoint la fonction publique en 2002. Diplômé de deux masters obtenus à l'Université libre de Bruxelles en astrophysique et en informatique appliquée, il était alors conseiller et chef de projet dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information pour le ministère de l'Économie.

Au sein de l'agence publique Securitymadein.lu, qu'il continuera de diriger pendant son mandat de trois ans, renouvelable une fois, à l'ECCC, Pascal Steichen assure le rôle de représentant du ministère de l'Economie. L'agence permet notamment d'accompagner les entreprises et les communes dans leur cybersécurité et la promotion du système national Cybersecurity Luxembourg. C'est grâce à cette mission que Securitymadein.lu a été nommée en qualité d'agence représentant le Luxembourg au sein du réseau des centres de coordination nationaux (NCC) de l'ECCC.

Basé à Bucarest en Roumanie, qui a été préférée au Luxembourg, l'ECCC réunit une cinquantaine d'experts d'organisations universitaires et de recherches, d'associations, d'entreprises mais également de la société civile qui constituent une communauté de compétences en matière de cybersécurité. L'ECC a désormais la tâche de gérer le financement provenant des programmes Digital Europe et Horizon Europe, ainsi que celle d'aider des États membres pour prendre des décisions d'investissement stratégiques. Au total, un budget de 2,8 milliards d'euros a été alloué à son installation tandis que 2 milliards d'euros supplémentaires sont consacrés à son développement.

