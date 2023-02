Le gain a été remporté par un Luxembourgeois avec un parieur du Schleswig-Holstein en Allemagne. Le dernier vainqueur de l'Euromillions au Luxembourg date de janvier 2020.

Jackpot de 15 millions d'euros

Un Luxembourgeois gagne plus de 7,8 millions d'euros au loto

(tb/dme/dpa) - Un Luxembourgeois a gagné plus de 7,8 millions d'euros au loto. Avec un parieur du Schleswig-Holstein en Allemagne, il a décroché le jackpot lors du tirage de samedi de la loterie 6aus49, a annoncé lundi la Saarland-Sporttoto GmbH. Le gain total d'environ 15,66 millions d'euros sera partagé entre les deux joueurs.

Quand jouer à des jeux de hasard devient une addiction Lors d'un vendredi 13, la loterie nationale réalise 25% de ventes en plus. Mais jouer au loto ou à des jeux en ligne peut devenir addictif. Une dépendance dont il n'est pas toujours facile de sortir.

Les heureux gagnants ont maintenant 60 jours pour se manifester auprès de la Loterie Nationale et réclamer leur gain de 7.830.576 euros.

Le dernier vainqueur de l'Euromillions au Luxembourg date de janvier 2020. Il avait alors gagné 28.600.000 euros. «Il y avait aussi déjà trois autres gagnants dans le passé. Le plus gros gain remporté s'élève à 35 millions d'euros», indiquait Xavier Feller, responsable marketing de la Loterie Nationale, dans un entretien accordé à Virgule.lu en mai 2022.

Depuis plus de 75 ans, l'intégralité des bénéfices de la loterie est reversée à des projets sociaux, culturels, environnementaux et sportifs via l'Œuvre nationale Grande-Duchesse Charlotte. Depuis sa création en 1945, la Loterie Nationale a pu verser plus de 475 millions d'euros à l'Œuvre.

