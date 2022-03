Mike Krack est le nouveau chef d'équipe de la marque de James Bond et doit réussir là où beaucoup ont échoué auparavant.

Un Luxembourgeois doit mener Aston Martin au titre

Mike Krack est le nouveau chef d'équipe de la marque de James Bond et doit réussir là où beaucoup ont échoué auparavant.

(S.MN. avec André KLEIN) La nouvelle saison de Formule 1 débute ce dimanche, ce sera aussi un moment très particulier pour un Luxembourgeois. Depuis le 1er mars, Mike Krack est le nouveau chef d'équipe d'Aston Martin et doit, dans le cadre d'un plan quinquennal, faire de l'écurie un sérieux prétendant au titre de champion du monde.

Je peux former des équipes qui travaillent bien ensemble Mike Krack

Le fait que Krack soit devenu le nouvel homme fort de l'écurie de la marque de James Bond a dû en surprendre plus d'un au début, le nom de l'ancien directeur de BMW Motorsport étant plutôt connu des initiés. Le Luxembourgeois n'est pas un visage inconnu dans la catégorie reine, puisqu'il a commencé sa carrière en Formule 1 en 2001 en tant qu'ingénieur de données chez Sauber (BMW-Sauber à partir de 2006) et y a gravi les échelons au cours des années suivantes, passant du poste d'ingénieur de course à celui d'ingénieur en chef.

Toute l'étendue de son ambition se révèle lorsqu'il quitte son poste chez BMW-Sauber en 2008, car on préférait se concentrer sur le règlement de la nouvelle saison plutôt que de tenter l'aventure avec le pilote de pointe de l'époque, Robert Kubica. Entre-temps, l'ingénieur a pu acquérir davantage d'expérience dans différentes séries de sport automobile, notamment en Formule 3, Formule E ou DTM, bien qu'il ne considère pas l'ingénierie pure comme son plus grand atout. «Je peux plutôt rassembler les gens et leur donner confiance», explique Krack. «Je peux former des équipes qui travaillent bien ensemble».

Le plan quinquennal

Former une équipe forte sera également la tâche d'Aston Martin si l'on veut vraiment décrocher le titre mondial dans les années à venir. «Il est vrai que les plans quinquennaux ne sont pas toujours couronnés de succès, car à la fin, un seul peut gagner», explique Krack. Le meilleur exemple est Renault, qui a également mis en place un tel plan en 2016, mais qui n'arrive toujours pas à dépasser les résultats médiocres. Entre-temps, ils ont présenté un plan de 100 courses sous le nouveau nom d'Alpine.

Chez Aston Martin, on a investi beaucoup de temps et d'argent dans la modernisation de l'infrastructure autour de Silverstone et le propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, n'a certainement pas acheté l'ancienne équipe Force India juste pour être en milieu de peloton. De plus, un chasseur de têtes a été spécialement engagé pour le Luxembourgeois, ce qui montre que l'on est convaincu de ses qualités. Lorsqu'on lui a proposé de devenir le nouveau chef d'équipe de la marque britannique de luxe, il n'a pas eu besoin de réfléchir deux secondes, la Formule 1 étant au sport automobile ce que la Ligue des champions est à un footballeur. «Oui, la pression est là», admet ouvertement Krack, mais il veut la transformer en énergie positive. «Nous avons une structure de gestion légère et nous pouvons prendre des décisions très, très rapidement et nous sommes très flexibles», estime le chef d'équipe, qui y voit un avantage par rapport à Alpine et l'une des raisons pour lesquelles le plan d'Aston Martin peut avoir des chances de réussir.

Il est vrai que les plans quinquennaux ne réussissent pas toujours, car au final, un seul peut gagner Mike Krack

Encore un peu d'air

Pour l'instant, tout n'est pas encore parfait pour l'écurie britannique. L'AMR22, la voiture de course du quadruple champion du monde Sebastian Vettel et de son coéquipier Lance Stroll, est loin d'avoir atteint ses limites de performance. Lors des essais hivernaux à Barcelone, les résultats des deux pilotes se situaient au mieux dans une large moyenne. Au final, Vettel s'est classé dixième et le fils du propriétaire seizième. Ce n'est certes pas une catastrophe, mais c'est loin d'être ce que l'on souhaiterait. Les experts en Formule 1 veulent certes reconnaître une amélioration globale chez Aston Martin par rapport à l'année dernière, mais l'ex-pilote Christian Danner conclut que Vettel est actuellement «aussi loin d'une victoire qu'il y a un an».

Il faut toutefois noter que l'AMR22 a été construite avant l'arrivée de Krack et qu'avec les nouveaux changements de règles, toutes les équipes de Formule 1 ne savent pas exactement où elles en sont. Chez les Britanniques, on mise donc sur la flexibilité et on observe aussi les solutions des concurrents afin de les améliorer le cas échéant. Ainsi, les larges caissons latéraux très découpés, que certains experts regardent d'un œil critique, pourraient bientôt appartenir à nouveau au passé. «Nous nous sommes rapidement rendu compte qu'il y avait plusieurs solutions possibles rien que pour les caissons latéraux», explique le directeur technique Andy Green. «Nous avons conçu la voiture de manière à ne pas nous retrouver dans une impasse de développement à ce niveau. Si nous nous rendons compte que nous nous trompons avec une solution, nous pouvons réagir. Comparée à la taille de guêpe de l'actuel bolide Mercedes, l'AMR22 ressemble actuellement à un bourdon gonflé».

Une mauvaise nouvelle juste avant la course

La performance de l'AMR22 joue également un rôle important dans les plans d'avenir du quadruple champion en titre Vettel, dont le contrat expire à la fin de la saison et qui n'a pas l'intention de sombrer dans la grisaille de la médiocrité. «Nous avons avec lui un pilote de haut niveau, pour lequel nous ne devons pas avoir de doutes quant à savoir s'il est le bon pilote», déclare le chef d'équipe à propos de Vettel, avec lequel il avait déjà collaboré il y a plus de 15 ans chez BMW. Vettel aurait également été ravi d'apprendre qui serait son nouveau patron.

Nous avons rapidement compris qu'il y avait plusieurs solutions possibles rien que pour les caissons latéraux Andy Green

Quatre jours avant la première course à Bahreïn, Krack et Aston Martin ont ensuite reçu une mauvaise nouvelle. Vettel a contracté le virus Corona et ne pourra pas participer au Grand Prix dimanche. L'euphorie de toute l'équipe en a été quelque peu affectée. Mais avec le compatriote de Vettel, Nico Hülkenberg, on a pu trouver, au moins à court terme, un pilote expérimenté dont on peut être sûr qu'il marquera les premiers points pour l'équipe britannique. Il est difficile d'estimer la puissance de Krack, Vettel et compagnie au cours de la saison, mais pour que l'année 2022 soit un succès, Aston Martin a besoin d'une «voiture très, très compétitive», explique le Luxembourgeois.

