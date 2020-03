Un Luxembourg métamorphosé

Depuis le 15 mars et l'instauration de mesures de confinement, les résidents du Grand-Duché vivent en partie reclus pour limiter au maximum la contamination d'un virus qui peut être mortel. Une situation inédite documentée par les photographes du Luxemburger Wort. Tour d'horizon.

Un battement d'une aile de papillon en Chine peut réellement provoquer une tempête au Luxembourg. Baptisé covid-19 par les scientifiques, cet effet papillon impacte directement le quotidien des 614.000 résidents du Grand-Duché et la vie de ses 200.000 frontaliers depuis la mi-mars. Au point que le pays s'en trouve radicalement transformé.

De cœur économique de la Grande Région et de place financière au rayonnement international, le Luxembourg de cette fin du mois de mars 2020 s'est mis en hibernation, ne faisant fonctionner que ses activités essentielles. Un épisode inédit depuis plusieurs décennies que les photographes du Luxemburger Wort documentent au jour le jour.

1 Nouvelle vie Copier le lien Lex Kleren

Depuis la décision de fermer tous les établissements d'enseignement, mais aussi des cafés et des restaurants, la vie des résidents s'est profondément transformée. Afin de limiter au maximum les risques de propagation de la pandémie, chacun se doit désormais de rester le plus possible à domicile et de respecter une «distanciation sociale» lors de leurs déplacements. Autant d'éléments qui les ont poussés à adopter de nouveaux accessoires: le masque et les gants de protection.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Photo: Pierre Matgé

Photo: Pierre Matgé
Photo: Gerry Huberty
Photo: Guy Jallay
Photo: Pierre Matgé
Photo: Chris Karaba

Conformément aux recommandations du ministère de la Santé, de nouveaux comportements ont également vu le jour. Les contacts rapprochés étant prohibés et le confinement à domicile la nouvelle normalité, les rues sont désormais désertes. Les seuls embouteillages enregistrés dans le pays se trouvent désormais aux portes des magasins d'alimentation ou des pharmacies et non plus sur les routes et autoroutes du pays...

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Photo: Guy Jallay

Photo: Guy Jallay
Photo: Chris Karaba
Photo: Guy Wolff Depuis le lundi 16 mars 2020, les autoroutes apparaissent comme dégagées...
Photo: Lex Kleren Comme ici sur l'A6...
Photo: Chris Karaba ... ou aussi sur l'A3, après l'aire de Berchem.
Photo: Chris Karaba





2 Espaces vides Copier le lien

Conséquence directe du confinement, les espaces publics auparavant pris d'assaut connaissent une quiétude nouvelle. Constat visible au Kirchberg, orphelin d'une grande partie des 35.000 salariés et fonctionnaires européens, mais aussi dans les centres-villes ou dans les différents parcs et autres aires de jeux du pays.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Photo: Chris Karaba

Photo: Chris Karaba
Photo: Chris Karaba
Photo: Guy Wolff
Photo: Gerry Huberty
Photo: Gerry Huberty
Photo: Gerry Huberty

Une atmosphère surréaliste, renforcée par l'arrêt de tous les chantiers du pays. Fini donc le bruit des marteaux piqueurs, en pause le balais des camions-toupie chargés de ciment et en suspens pour une durée encore indéterminée les indications des contremaîtres pour parfaire l'alignement des rails du tram. Idem en ce qui concerne l'aéroport, désormais fermé au trafic passagers.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Photo: Chris Karaba

Photo: Chris Karaba
Photo: Chris Karaba
Photo: Chris Karaba
Photo: Chris Karaba
Photo: Gerry Huberty
Photo:Gerry Huberty





3 Crise sanitaire Copier le lien

Parmi les 14 secteurs jugés essentiels pour assurer le bon fonctionnement du pays, celui de la santé se retrouve en première ligne. Un secteur sous tension au vu du nombre d'infections recensées officiellement dans le pays, mais aussi en raison de la forte dépendance du système sanitaire au personnel frontalier.

Pour répondre à la crise, le gouvernement a donc eu recours à de multiples options, allant de l'offre d'hébergement pour les personnels soignants à l'installation de capacités supplémentaires au CHL ou bien encore la création de centres de soins avancés répartis aux quatre coins du pays.









Lors de sa dernière allocution, vendredi, Xavier Bettel (DP) indiquait que la situation demeurait «très sérieuse» et que «d'autres victimes» seraient encore à déplorer à l'avenir. De son côté, Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, a indiqué qu'à partir de cette semaine, une série d'analyses sanguines sera lancée afin de détecter les gens qui présentent une immunité face au covid-19.

Une analyse réalisée sur un échantillon représentatif de la population devrait servir à la planification de sortie de crise. Une fin attendue mais dont l'horizon n'a pas encore été précisé, alors même que la ministre estimait, il y a une dizaine de jours, que le pic d'infection devait intervenir début avril. A ce jour, le Luxembourg compte près de 2.000 personnes infectées et 21 décès liés au covid-19.









