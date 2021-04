Quelques semaines après l'avoir jugé «sûr et efficace», l'Agence européenne du médicament fait volte-face ce mardi. Si les causes précises restent encore inconnues, les experts ont détecté des cas de caillots cérébraux post-vaccination chez de jeunes patients.

Un lien «clair» entre AstraZeneca et les thromboses

(AFP) Revirement de situation dans la course aux vaccins. Dans une interview accordée à nos confrères du Il Messagero , Marco Cavaleri affirme qu'il existe un lien «clair» entre le vaccin AstraZeneca et le développement de thromboses.

Le responsable de la stratégie sur les vaccins à l'Agence européenne des médicaments (EMA) indique que les causes précises de la formation de ces caillots restent «à définir». En revanche, il reconnaît que des cas de «thromboses cérébrales» ont été observés chez des «personnes jeunes», au-delà des effets secondaires initialement admis.

Alors qu'elle avait jugé le vaccin «sûr et efficace» il y a un peu plus de deux semaines, l'EMA doit se réunir aujourd'hui pour statuer de nouveau sur la dangerosité du vaccin. En Allemagne, l'Institut Paul-Ehrlich a répertorié 31 cas suspects de thrombose veineuse cérébrale avec neuf décès, sur 2,8 millions de doses AstraZeneca injectées. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a indiqué le 2 avril que «douze cas» de thrombose sont survenus, «dont quatre décès» sur 1,9 million d'injections.

Ce nouvel épisode est un coup dur pour le laboratoire suédo-britannique, qui avait renommé son produit Vaxzevria quelques jours après qu'une quinzaine de pays, dont le Luxembourg, eurent suspendu son utilisation . Pour le moment, aucun pays n'a encore annoncé de nouvelle suspension du vaccin suite à ces révélations. A noter qu'au Luxembourg, 105.885 doses vaccinales anti-covid ont été administrées, et 24.7917 personnes ont déjà bénéficié des deux doses préconisées. Le laboratoire doit normalement livrer 14.190 doses au Luxembourg, contre 33.930 pour Pfizer et 4.800 pour Moderna et Johnson&Johnson.





