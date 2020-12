Un Knuedler tout beau, tout neuf d'ici 2024

Évoqué depuis 2018, le chantier de rénovation de la place Guillaume II débutera en janvier 2021, annonce mercredi Lydie Polfer qui précise que le marché se tiendra désormais autour de la place Hamilius. Fin des travaux espérée d'ici «deux à trois ans».

Jean-Michel HENNEBERT

(Jean-Michel Hennebert avec Rita Ruppert) - Les engins de chantier ne sont pas prêts de quitter le centre-ville. Si, depuis 2016, ces derniers se concentrent sur la rénovation et l'extension du parking souterrain du Knuedler, ils envahiront toute la place Guillaume II à compter du 11 janvier 2021, indique mercredi Lydie Polfer (DP). Pour une durée totale comprise «entre deux à trois ans», selon la bourgmestre. Non seulement destiné à refaire les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, le chantier prévoit un réaménagement de la place de l'Hôtel de ville destiné à la rendre plus lumineuse et plus verte.

Un nouvel ascenseur, plus grand et qui desservira un niveau souterrain supplémentaire, doit être installé, tout comme une modification de l'aspect de la place. Outre un nouveau revêtement, l'appel d'offre publié vendredi dernier prévoit notamment «une modification des niveaux de la place et des pentes existantes», une adaptation de l'éclairage «avec une illumination à l'échelle du piéton, de la place et de ses événements ainsi qu'un éclairage spécifique de mise en valeur (Hôtel de Ville, monument...)» ou bien encore de «l'aménagement d'une fontaine sèche». Sans oublier la création d'«une aire de jeux» et «l'implantation de bornes rétractables le long de la rue du Fossé et de la rue de la Reine».

Un aspect esthétique «d'une très grande importance», selon Lydie Polfer qui indique que l'appel d'offre pour les nouvelles pierres a été déposé vendredi dernier. Et la bourgmestre de préciser que «la plupart des travaux seront achevés au cours du premier semestre 2023». La totalité du chantier devrait donc être achevé d'ici 2024.

Conséquence directe de ce nouveau chantier dans la capitale, les événements qui s'y tenaient jusqu'alors devront trouver un autre point de chute. A commencer par le marché du mercredi et du samedi qui prendra désormais ses quartiers sur la place Emile Hamilius et dans les rues avoisinantes. D'autres manifestations pourraient quant à elles prendre place aussi bien sur la place Clairefontaine, le long de la rue de la Reine ou de la rue de l'Eau. Pour des événements plus importants, tels que l'Octave ou le «Rock um Knuedler», d'autres sites sont envisagés. A savoir la place de la Constitution pour le premier et le Kinnekswiss pour le second.

A noter que le détail précis de l'apparence future du Knuedler sera dévoilé officiellement ce vendredi, une fois tenue la réunion d'information avec les résidents de la Ville-Haute. Mais certaines indications figurent d'ores et déjà dans le dossier d'appel d'offre.

Pour mémoire, ce chantier devait initialement débuter en janvier 2019 mais a été retardé en raison des difficultés rencontrées dans les travaux d'extension du parking. Notamment en raison du besoin de protéger les vestiges de l'ancien monastère franciscain qui gisent sous la place actuelle. Selon les dernières informations disponibles, ce lifting devrait coûter 28,65 millions d'euros.

