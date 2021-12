L'acquittement de son ex-président, Frank Engel, ne va pas faire les affaires du parti chrétien-social.

Un jugement boomerang pour le CSV

L'acquittement de son ex-président, Frank Engel, ne va pas faire les affaires du parti chrétien-social.

(pj avec Danielle SCHUMACHER) Annus horribilis. Ils doivent être nombreux au CSV à avoir hâte que 2021 ne s'achève. L'année n'aura pas été la plus propice à la formation politique qui peine toujours à convaincre l'opinion publique. Pourtant, au printemps dernier, en informant la justice d'un possible emploi fictif occupé par celui qui présidait le parti chrétien-social depuis deux ans, certains se frottaient déjà les mains : ils allaient être débarrassés d'un président chahutant le parti par certaines de ses prises de parole et mal-aimé des cadres.

Au final? Le parquet vient de blanchir Frank Engel et la reprise en mains du CSV par Claude Wiseler n'a toujours pas bouleversé la donne dans l'électorat. Tant pis pour ceux qui pensaient en avoir fini avec le caillou dans la chaussure nommé Engel, le voilà remis en selle.

L'intéressé sera-t-il revanchard? Voilà quelques mois en tout cas, il parlait de fonder son propre mouvement politique. Aujourd'hui, il laisse planer le mystère sur une possible action en justice pour dénonciation calomnieuse ou quelque chose du genre. Une instruction qui nuirait forcément à ses anciens ''amis''.

En cette fin 2021, voilà donc le CSV empêtré dans une situation qu'il a lui-même créée. Avec une méfiance interne forte et un élan déjà freiné quelques mois après le congrès devant remettre le parti majoritaire à la Chambre sur de bons rails à deux ans des élections législatives. Réagir devient donc vital si le parti veut tenir son rang en 2023 et éviter une Bérézina. Mais qui va le faire?

Ainsi, la coprésidente désignée Elisabeth Margue et la co-secrétaire générale Stéphanie Weydert, ne devraient guère être des éléments moteurs de cette transformation. Elles figuraient, elles aussi, sur le banc des prévenus dans le cadre du procès du «Frëndeskrees». Elles ressortent donc meurtries de cette séquence alors que ces deux jeunes espoirs devaient apporter un vent de fraîcheur dans le parti chrétien-social.

Il faudra donc que la direction du parti s'appuie sur d'autres forces. Et que le CSV réapprenne à ne parler que d'une seule voix. La multiplication des interventions des uns et des autres perturbe en effet la perception de la position de la formation de Claude Wiseler sur bien des dossiers majeurs.

A défaut de retrouver cette énergie, d'assainir l'ambiance dans leurs rangs et de trouver une cohérence dans leurs choix, les chrétiens-sociaux feront un troisième tour dans l'opposition après 2023. Cela sans même y avoir été poussés par leurs adversaires politiques, un comble.

