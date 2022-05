La police est à la recherche de David Dragan, un jeune homme de 20 ans, qui n'a pas donné signe de vie depuis ce mercredi 25 mai.

Appel à témoins

Un jeune homme de 20 ans a disparu depuis mercredi

La police est à la recherche de David Dragan, un jeune homme de 20 ans, qui n'a pas donné signe de vie depuis ce mercredi 25 mai.

Une alerte a été lancée, ce jeudi 26 mai, par la police grand-ducale. Les agents sont à la recherche de David Dragan, un jeune homme de 20 ans. Ce dernier a disparu mercredi 25 mai, date à laquelle il a été aperçu pour la dernière fois dans la région de Belvaux-Soleuvre.

Selon les autorités, le jeune homme recherché est de nature mince et mesure entre 1,70m et 1,80m. Il a des cheveux bruns et courts, et est probablement habillé d'un pantalon de jogging noir, d'un haut bleu turquoise et de chaussures de sport Puma noires.



David Dragan a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Belvaux-Soleuvre. Photo: Police grand-ducale

Si vous êtes en possession d'informations sur le lieu où David Dragan pourrait se trouver actuellement, contactez le poste de police d’Ettelbruck par téléphone au +352 244-841000 ou par mail à police.ettelbruck@police.etat.lu. Vous pouvez également contacter les agents via le numéro d'urgence de la police, le 113.



